3 فئات مستهدفة للحصول على قرض «مستورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قرض مستورة الذي ينفذه بنك ناصر الاجتماعي، يهدف إلى المساهمة في توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.

تمكين الأسر الأكثر احتياجًا

وأوضحت «القباج»، أنه من خلال قرض مستورة يتم توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، لافتة إلى أن برامج تمويل المشروعات الصغيرة، تهدف إلى تمكين الأسر الأكثر احتياجًا، عبر تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين المعيشة ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة.

الفئات المستهدفة

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة من قروض «مستورة» هي:

1- السيدات التى لم تحصل على مساعدة تكافل وكرامة.

2- أصحاب معاش الضمان الاجتماعى.

3- السيدات ذات الدخل البسيط ومعدومى الدخل.

332 مليون و294 ألف قرض بـ26 محافظة

وتتمثل القروض في مشروعات إنتاج حيواني، وصناعي، وتجاري وخدمي، بخلاف المشروعات المنزلية التي لاتتعارض مع الصحة أو الأمن أو البيئة، حيث بلغ عدد المشروعات 19 ألفًأ و823 قرضًا بإجمالى 332 مليون و294 ألفًا و350جنيهًا، في 26 محافظة.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يشترط على الراغبة في الحصول على القرض، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، مرفقًا بطلب الحصول على القرض، وبحث اجتماعي بمعرفة الشؤون الاجتماعية أو لجان الزكاة، وإيصال مرافق حديث، واستعلام ميداني عن العميلة، وتقديم ما يفيد شراء مستلزمات للمشروع.

4 شروط للحصول على القرض

يعتبر قرض «مستورة» مصدر الدخل الرئيسي الحالي للعديد من الأسر والتي حققت ارتفاعًا في دخلها بعد الحصول على القرض، ويشترط لحصول المراة على القرض ما يلى:

1- السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميدانى.

2- أن تكون المستفيدة مصرية الجنسية.

3- ألا يقل سنها عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح.

4- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.