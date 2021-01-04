أصغر بطلة رفع أثقال بالعالم: بدأت وعمري 5 سنوات.. وأتدرب 4 مرات أسبوعيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تدخل القاعة الواسعة بثقة كبيرة لا تليق مع جسدها الضئيل وملامحها البريئة المحببة، ترفع خصلات شعرها الذهبي إلى أعلى وتستعد لخطف أنظار جميع الحضور وحبس أنفاسهم حتى النهاية، تنحي بجسدها الذي لم يتجاوز السابعة تلتقط العمود الذي يوازي أضعاف حجمها لترفعه عاليا في وسط القاعة التي ضجت بتصفيق الجميع للفتاة الصغيرة التي توجت للتو ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية في رفع الأثقال تحت 11 عامافي فئة الوزن 30 كجم، ليجعلها ذلك أصغر بطلة في تاريخ رياضة رفع الأثقال في أمريكا.

«رفع الأثقال هو من اختارني»، هكذا بدأت الفتاة الكندية روري فان أولفت الحديث عن رحلتها المبهرة القصيرة نحو رفع الأثقال، لـ «الوطن»، حيث بدأ الأمر عندما كانت في الخامسة من عمرها وانضمت إلى فصل الجمباز، وبدأت في رفع الأثقال حتى لا تؤذي جسدها، ولكن بعد ذلك أدركت أنها موهبة فيما تفعله، وتابعت: «لم تحبطنى عائلتي أبدا بالعكس تماما هم يشجعونني دائما ويدعموني في أي شيء أفعله، سواء في رفع الأثقال أو الجمباز، يقومون بتوصيلي إلى أماكن التدريب، وشراء جميع المعدات الرياضية، والتواجد في كل البطولات لدعمي وتشجيعي».

وتستطيع «روري» رفع حتى 80 كيلو جرام، حيث تتدرب 4 مرات في الأسبوع على رفع الأثقال، و3 مرات على الجمباز، وبالرغم من تفوقها الرياضي تحافط على تفوقها الدراسي، حيث تدرس في الصف الثالث، وتذهب إلى المدرسة بدوام كامل، فهي على حد تعبيرها «محبوبة» ولديها العديد من الأصدقاء.

وعن فوزها ببطولة الولايات المتحدة في رفع الأثقال، قالت الفتاة ذات السبع سنوات: «لم أكن أتخيل الوصول إلى البطولة الدولية، وعندما أنهيت آخر رفع لم أكن أعلم أني فزت بالبطولة إلا عندما بدأ الجمهور بالهتاف، كنت سعيدة للغاية، والآن لا أفكر في أشياء أخرى حتى أركز على المنافسة القادمة».

وأوضحت «رورى» لـ «الوطن»، أنها لا تمتلك نظاما غذائيا مختلفا، ولكنها تناول نفس الطعام ولكنها تحرص على تناول حصة البروتين الخاصة بها.