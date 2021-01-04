حساب رجاء الجداوي يحتفل بعيد ميلاد دنيا سمير غانم.. والأخيرة: ربنا يرحمك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهنئة دوّنها الحساب الرسمي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي تعد من أقرب صديقات الراحلة.

وكتبت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي على حساب والدتها عبر «إنستجرام»: «كل سنة وأنتي طيبة يا دنيا يا حبيبة مامي الله يرحمها، وحبيبتي أنا وروضة، ويارب يسعد أيامك كلها ويحفظك».

وأُرفقت التهنئة بثلاث صور، تجمع الفنانة دنيا سمير غانم بالفنانة الراحلة ووالدتها دلال عبدالعزيز وشقيقتها إيمي سمير غانم والإعلامية بوسي شلبي، والنجمة ميرفت أمين.

وعلقت «دنيا»، على الاحتفال قائلة: «أميرة ورضوى أخواتي وحبايبي، ربنا يخليكم ليا ويرحم طنط رجاء الجداوي حبيبتنا كلنا، بحبكوا أوي».

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «مدام رجاء وحشتنا أوي، بس إحنا حاسين إنها معانا بسبب صفحتها على إنستجرام»، و«كل سنة وحلوة الحلوين دنيا سمير غانم بخير»، و«الصور جميلة أوي.. الله يرحمك يا مدام رجاء».

يشار إلى أنه في 9 ديسمبر الماضي، احتفل الحساب الرسمي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعيد ميلاد «روضة»، حفيدة الراحلة، بنشر صورة لصفحة بيضاء من أجندة سنوية، مدون عليها إهداء بخط اليد من الفنانة للحفيدة، والذي تضمن: «بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى وبمشيئته.. عيد ميلاد حبيبة قلبي ونور عيني حفيدتي الغالية روضة.. يارب تسعدها وتبارك فيها وتحفظها وتسعد أيامها وتفرح قلب أميرة حبيبة قلبي الغالية».

وكانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عانت من فيروس كورونا، الذي أعلنت عن إصابتها به ليلة عيد الفطر الماضي، عقب الانتهاء من تصوير مسلسل «لعبة النسيان».

وتلقت الراحلة الرعاية الطبية في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يومًا داخل المستشفى.