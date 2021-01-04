غادة عادل مع ابنتها في أحدث ظهور لهما (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها من حفل عيد ميلادها، الذي جاء قبل أيام.

وظهرت غادة في الصورة برفقة ابنتها، التي أصبحت شابة وتحمل الكثير من ملامحها.

مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد غادة عادل

وكان المخرج مجدي الهواري، احتفل بعيد ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، إذ تجمعهما علاقة صداقة قوية رغم انفصالهما، وشارك «الهواري»، بصورة للفنانة، عبر حسابه الشخصي على تطلبق تبادل الصوروالفيديوهات «إنستجرام»، وهي أمام كعكة عيد الميلاد، مُرفق بتعليق: «كل سنة وانتي طيبة، وعيد كريسماس سعيد، كبرنا التورتة علشان الناس اللي كانت زعلانة، كل سنة وانتم وإحنا معاكم طيبين، احترامنا لكل اللحظات من احترامنا لبعض ومن احترامنا ليكم».

وتفاعل متابعو المخرج مجدي الهواري مع صورة، مُعلقين: «والله انت راجل محترم»، و«انت محترم وانفصلتوا باحترام وهدوء».

ورغم طلاق الفنانة غادة عادل، من المخرج مجدي الهواري، إلا أن العلاقة بينهما ما زالت طيبة، ففي لقاء تلفزيوني، قالت غادة: «خدنا وقت على ما عرفنا نبقى أصحاب، والعشرة متهونش على حد»، وتحدثت عن دوره ومساعدته لها في مشوارها الفني الطويل، إذ كان أول من يشجعها دومًا، فضلا عن أنه كان يحثها على الاستمرار في المجال الفني.

وكانت غادة عادل، أكدت على علاقتها القوية بطليقها المخرج مجدي الهواري، الذي يؤمن بموهبتها، مضيفة أنها فخورة جدًا بعائلتها التي كونتها في وقت مبكر: «كويس إني اتجوزت وأنا صغيرة، وكنت قد المسؤولية، وأسرتي كمان كانت شايلاني، ومجدي كان بيخاف عليا أوي».

وتابعت في إحدى لقاءتها الإعلامية: «مجدي هو رفيق رحلتي، وأبو ولادي، وصديقي وصاحبي وكل حاجة، وعلاقتنا ممتازة، خدنا وقت، لكن بينا عشرة وذكريات وسنين والعشرة متهونش على حد، مجدي له دور كبير في حياتي».