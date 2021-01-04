علاجات منزلية طبيعية لالتهاب الجيوب الأنفية والشعب الهوائية في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتزايد خلال فصل الشتاء مشاكل التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والربو، لتتسبب في الصداع، وانسداد الأنف، والعديد من المشكلات المزعجة الأخرى التي قد يعاني منها البعض بشكل مزمن أو حاد.

والتهاب الشعب الهوائية الحاد هو مرض قصير الأمد يتطور بعد الإصابة بمرض فيروسي من الأنفلونزا أو نزلات البرد، وله بعض الأعراض منها عدم الراحة في الصدر أو ألم مع المخاط والحمى وأحيانًا عدم الراحة في التنفس، والتي قد تستمر لبضعة أيام أو بضعة أسابيع.

وللتخلص من هذه الأعراض المزعجة، إليكم بعض العلاجات المنزلية السهلة، والفعالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية، والشعب الهوائية خلال فصل الشتاء، حسب ما جاء في موقع"onlymyhealth" .

الريحان

إن تناول أوراق الريحان النيئة أو عصير الريحان على معدة فارغة كل صباح أثبت أنه علاج مفيد لالتهاب الشعب الهوائية، ويمكن أيضًا إضافة القليل من العسل أو عصير الزنجبيل، كما يمكنك صنع شاي الريحان عن طريق غليه مع الأوراق الطازجة وشربه مرتين في اليوم، هذا يساعد في تقليل الآلام، وبالتالي يسبب راحة في الصدر.

يمكن إضافة 6-7 أوراق ريحان و6-7 أوراق نعناع و 2 قرنفل وقطعة من الزنجبيل وغليها، ثم تصفى وتترك لتبرد لتشرب عدة مرات في اليوم.

الكركم والحليب

أثبت مزج الحليب والكركم أيضًا أنه علاج مساعد لالتهاب الشعب الهوائية، ففي كوب من الحليب، نضع ملعقة من الكركم ثم تسخن لبضع دقائق، فيمكن شربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، حيث يزيل الكركم مع الحليب المخاط من تجاويف الأنف ويساعد على تصريف الجيوب الأنفية، فإنه مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، يمكن إعطاؤه للمريض بشكله النقي أو حتى على شكل كبسولات.

المياه المالحة

تستخدم المياه المالحة في المنزل لعلاج التهاب الحلق، فتفيد في تخفيف السعال والعدوى، ويزيل المخاط الذي يسبب تهيج الحلق، فإذا كنت تعاني من فيروس أو السعال والبرد الشائع، يجب أن تحاول شرب الماء المالح قدر الإمكان، فاحتساء المشروبات الدافئة يفتح الأنف المغلق.

فصوص الثوم والتريكاتو

يساعد تناول الثوم على تقوية المناعة في الجسم، فإنه علاج مفيد، ولتحضير هذا الخليط، كل ما عليك فعله هو إضافة أربعة مقادير من البودرة وجزء من التريكاتو وقليل من العسل، خذ هذا الخليط مرتين في اليوم.

استنشاق البخار

ضع وجهك فوق وعاء من الماء الساخن مع بعض قطرات من الزيوت الأساسية مثل زيت الكافور والنعناع وما إلى ذلك، يُنصح بتناولها بانتظام لأنها تقلل المخاط الذي يتراكم في مجرى الهواء في الشعب الهوائية.

تناول فيتامين ج

يجب على مرضى الجيوب الأنفية تناول الحد الأقصى من فيتامين ج خلال فصل الشتاء، فيتامين ج مفيد جدًا في القضاء على العدوى الموجودة في الجسم، إلى جانب ذلك يمكن أيضًا تقليل الالتهاب في جسمك بفيتامين سي.

شرب الكثير من السوائل

شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى يمكن أن يساعد في إزالة المخاط من تجاويف الأنف ويساعد على تصريف الجيوب الأنفية.

الزنجبيل والفلفل الأسود

الزنجبيل يساعد في زيادة المناعة ومتوفر بسهولة، يمكن إعطاء الزنجبيل لأي شخص يعاني من التهاب في الحلق، عن طريق مزجه مع العسل العضوي النقي إذا لم يكن الفرد مصابًا بمرض السكري، ويمكن غليه في الماء، واستهلاك الماء طوال اليوم لأن خصائصه الطبية ستوفر الراحة.

يمكنك عمل مزيج باستخدام الفلفل الأسود والعسل وقليل من عصير البصل، وشربه مرة واحدة في الصباح.