في يوم ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات ليلى علوي التي خطفت الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

واحدة من أهم وأبرز النجمات على الساحة الفنية، لموهبتها الكبيرة والفريدة، كما أنها تحافظ على رشاقتها ومظهرها الشبابي التي جعلوها من نجوم الصف الأول، هي الفنانة ليلى علوي التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم.

واحتفالا بعيد ميلادها اخترنا لكم أجمل وأبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

- فستان أسود قصير

ارتدت الفنانة ليلى علوي فستانا قصيرا باللون الأسود، مزودا بأكمام، وتميز الفستان بقصة الشراشيب من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا، وارتدت كجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق. كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

- فستان بقصة الأوف شولدر

ارتدت فستانا باللون الكافيه بقصة الأوف شولدر, مزينا بالتطريزات بالكامل, واعتمدت مكياجا ترابيا.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي, وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- فستان قصير باللون الأسود

يتميز الفستان بأنه قصيرا باللون الأسود، مزينا بزهور كبيرة الحجم متناثرة، وساعد هذا التصميم أن تبدو أكثر نحافة من طبيعتها.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا، ونسقت كلاتش بنفس لون الفستان.

- فستان أسود طويل باللون الأسود

ارتدت فستانا طويلا عاري الصدر، من الدانتيل، أسود اللون، ويتميز بأنه محدد من عند منطقة الخصر ثم ينسدل ضيقا على الجسم بقصة ذيل السمكة، واعتمدت تسريحة شعر تقليدية تركت شعرها منسدلا.

كما ارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وحلق، ونسقت إطلالتها وارتدت كلاتش بنفس لون الفستان.

- فستان باللون الأبيض

ظهرت بفستان باللون الأبيض منقطا بالأسود بنصف كم، ويتميز بوجود فتحة ساق، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش بنفس لون الفستان.

واعتمدت إبراز ملامحها الجميلة بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة. وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

- فستانا باللوني الفضي والذهبي

يتميز الفستان بأنه مزينا بتطريز ناعم يجمع بين اللوني الفضي و الذهبي المائل إلى اللون البيج، بصيحة الأكمام الطويلة المنسدلة, وفتحة صدر على شكل v.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها, ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

- فستانا باللون الأبيض

طلت بفستان أبيض قصير مزودا بأكمام وأزرار من الأمام, وتميز بوجود فتحة ساق، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها. واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم وحلق.

- فستانا باللون البينك الغامق

تميزت فساتين الفنانة ليلى علوى بالتنوع والتعدد والجمع بين الألوان المبهجة والداكنة، فارتدات فستانا باللون البينك الغامق قصيرا بقصة الكت بدون أكمام. واعتمدت مكياجا هادئا، وارتدت حذاء باللون الفضي, واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

- فستانا باللون الذهبي

ظهرت بفستان بقصة الكم الواحد باللون الذهبي مزودا بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.