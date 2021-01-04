سلالة كورونا الجديدة: اكتشاف عرض نادر يهدد حياة المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ما زالت السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد تحمل العديد من الخبايا التي ترعب العالم، ولم تكشف عن كامل أسرارها بعد.

السلالة التي ظهرت في إنجلترا ثم تفشت في العديد من دول العالم، أكثر قابلية للانتقال، خاصة بين الأطفال، لكنها لا تسبب مرضًا أكثر خطورة.

وفقا لدراسة جديدة، فإن هناك عرضا نادرا للسلالة الجديدة يجب البحث عنه، وفقا لـ"express" البريطانية، وهو الفواق المستمر أو "الزغطة".

وفقا لكبير المسؤولين الطبيين بالمملكة المتحدة، البروفيسور كريس ويتي، فإن أعراض السلالة الجديدة لا تختلف عن السلالة المنتشرة بالفعل.

الأعراض الثلاثة الرئيسية لفيروس كورونا على النحو التالي:

- ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك).

- سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادة من السعال، فقد يكون أسوأ من المعتاد).

- فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.

لكن دراسات الحالة المتعددة أشارت إلى أن الفواق المستمر قد يكون مظهرًا نادرًا وغير معتاد لـ كوفيد-19.

في دراسة حالة حديثة أجريت عام 2020، تبين أن رجلًا يبلغ من العمر 64 عامًا يعاني من الفواق المستمر باعتباره العرض الوحيد لـ كوفيد-19.

زار الشخص، موضوع الدراسة، عيادة خارجية بعد تعرضه للفواق لمدة 72 ساعة، وتم إجراء اختبارات الدم وتصوير الرئة، وكشف عن أدلة على إصابة كل من الرئتين وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، ثم تم التأكد من اختباره أيضًا إيجابيًا لـ كورونا.

في دراسة حالة أخرى لعام 2020، تم العثور على رجل يبلغ من العمر 62 عامًا يعاني من الفواق كعرض من أعراض فيروس كورونا، كان المريض يعاني من الفواق لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى المستشفى، عند الدخول، أظهرت الاختبارات الإضافية نتائج مماثلة في رئتيه، بالإضافة إلى انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، كما ثبتت إصابته بـ كوفيد-19.

ولكن من المهم ملاحظة أن الفواق يُظهر آثارًا جانبية نادرة محتملة لكوفيد-19.

متى تعتبر الفواق "الزغطة" خطيرة؟

يجب أن تستمر الفواق لبضع دقائق فقط ويمكنك عادةً الجلوس حتى تختفي، غالبًا لا يوجد سبب واضح للإصابة بالفواق، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، لكن بعض الناس يجدون أن أشياء معينة تحفزهم مثل التوتر، والمشاعر القوية مثل الإثارة، والأكل والشرب، لكن ينصح بمراجعة طبيب عام إذا استمرت الفواق لأكثر من 48 ساعة أو عادت في كثير من الأحيان وكان لها تأثير على حياتك.

سيرغب الطبيب العام في معرفة ما إذا كانت الفواق لديك ناتجة عن حالة صحية أو دواء تتناوله، يجب أن يوقف علاج الحالة أو تغيير دوائك الفواق، إذا لم يكن هناك سبب واضح، فقد يتمكنون من وصف دواء يسمى كلوربرومازين لعلاج الفواق، لكنه لا يعمل مع الجميع، وعليك إجراء اختبار كوفيد-19.