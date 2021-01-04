إطلالات كاجوال من دنيا بطمة بعد ولادتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 03:40 مساءً - رُزقت المغنية المغربية دنيا بطمة مؤخرًا بطفلتها "ليلى روز"، وفاجأت متابعيها بالظهور بإطلالة رشيقة بعد أسبوع واحد من ولادتها، وذلك من خلال نشرها لأحدث صورها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. ولأناقتها الدائمة، لا سيما في الإطلالات الكاجوال، جمعنا لكُنَّ أبرز تنسيقاتها؛ لتستوحين منها بعض الأفكار اليومية المناسبة لمظهركن.

إطلالات اللون الأسود بأسلوب دنيا بطمة

تنسيق عصري للون الاسود من دنيا بطمة



تعتمد الكثيرات من الفتيات على إطلالات اللون الأسود؛ لما توفره من أناقة مميزة وفاخرة، كما تمتاز الأزياء السوداء بإخفاء عيوب الجسم وتفاصيله، وتُظهرك بإطلالة أكثر نحافة وجمالًا، لذا تألقت دنيا بطمة بتنورة منفوشة وبلوزة شتوية يكسوهما اللون الأسود مع بوت طويل بكعب، وزينت مظهرها بحزام أسود مزين بالذهبي، وحقيبة مصممة بألوان حيادية، ولخيار يومي ناعم أطلت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف أسود وحذاء رياضي رمادي، وأكملت مظهرها بقلادة فضية مصممة بأسلوب عصري، كما ظهرت ببنطال وبلوزة رياضيين باللون الأسود مع معطف طويل أسود وحقيبة سوداء للخصر، وأكملت مظهرها بقبعة باللون الأسود مزينة بكتابات بيضاء وحذاء رياضي فسفوري للمسة عصرية أنيقة.

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تنسيقات الأزياء الحيادية من دنيا بطمة

اطلالة حيادية كاجول من دنيا بطمة



اعتمدت دنيا بطمة على الأزياء ذات الألوان الحيادية بشكل كبير، ومن أبرز خياراتها ارتدَتْ بنطالًا أبيض مع بلوزة وبوت يكسوهما اللون الأسود، وزيت مظهرها بحقيبة بنية مطبعة بالبني لمظهر ناعم وأنيق، وتأنقت ببنطال وبلوڤر رياضيين باللون البني مع حذاء أسود رياضي وحقيبة بنية لزي حيادي بسيط، كما نسقت بنطالًا وبلوزة شتويين مصممين باللون الأسود المطبع بالبيج مع بوت أسود طويل لخيار حيادي ناعم، واختارت فستانًا رماديًّا كاجوال مصممًا بخطوط بيضاء صغيرة، وأكملت إطلالتها من الناحية الجمالية بتسريحة مرفوعة من المنتصف ومكياج قوي مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر للمسة كلاسيكية أنيقة.

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