من ارتدت البليزر بطريقة أجمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 03:40 مساءً - لم يعد الطقم في أيامنا مجرد زي عملي، بل بات يتكيف مع كافة مناسباتنا الاجتماعية من عملية إلى رسمية. أعددنا لك ثلاث إطلالات حديثة لثلاث حسناوات تألقن بالطقم، وهن الممثلة البحرينية شيماء سبت والممثلة هند صبري والمؤثرة زينب الحلو.



ماذا ارتدين؟



لنبدأ بتفنيد كل إطلالة منهن:



شيماء سبت:

شيماء سبت



ارتدت الممثلة البحرينية شيماء سبت طقماً أصفر اللون مزدان بأزرار، وهو يتمتع بقصة مستقيمة عملية تتيح ارتداؤه في النهار، وقد نسّقته مع قميص قطني أبيض وصندل من إيف سان لوران. تُعتبر إطلالتها مثالية للعمل وللنهار أكثر منه لليل. للحصول على إطلالة مشابهة أنت بحاجة الى القطع التالية:

ستايل شيماء سبت







هند صبري:

هند صبري

ارتدت النجمة التونسية المقيمة في مصر طقماً أحمر يميل الى اللون البرتقالي ويزدان بأزرار ذهبية، وظهرت فيه من دون بلوزة تحته فاضفت عليه طابعاً مسائياً إذ يمكن ارتداؤه إذا كنت خارجة لعشاء عمل. إذا كنت تريدين الحصول على مظهر مماثل فما عليك إلا شراء القطع التالية:

ستايل هند صبري





زينب الحلو:

زينب الحلو

وهي مؤثرة موضة لديها موقع Fashion Pirate وقد ارتدت طقماً ميتاليكياً بقصة ضيقة مع بلوزة من نوع كروب توب وهو مثالي للسهرات ولحضور حفلات أعراس ويمكن الظهور به على السجادة الحمراء. إذا اردت الحصول على لوك مماثل عليك بابتياع القطع التالية:

ستايل زينب الحلو

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