تنسيقات متنوعة للمحجبات من منى شيخ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 03:40 مساءً - منى شيخ، يوتيوبر ومؤثرة سعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، حققت شهرة كبيرة مع شقيقها خالد، وذلك بمشاركة تفاصيل حياتهما على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولأناقتها ونشرها لتفاصيل إطلالاتها على إنستجرام، فقد رصدنا لكنّ اليوم أبرز الإطلالات المناسبة للمحجبات، فاستوحين منها بعض الأفكار.

الفساتين الناعمة من منى شيخ

فستان عصري للمحجبات من منى شيخ



الفساتين الناعمة هي من أكثر القطع المحتشمة والمناسبة للمحجبات، لذا تأنقت منى شيخ بفستان أبيض مطبع بالزهري والبني مع بوت باللون البيج وقبعة رمادية لمظهر شتوي بسيط، واختارت في إطلالة أخرى أكثر بساطة فستانًا برتقاليًّا واسعًا مزينًا بمطاط في الأكمام، وزينته بإكسسوارات ذهبية وحجاب أحمر لخيار ناعم وأنيق.

تابعي المزيد:موديلات سترات فضفاضة للمحجبات

إطلالات شتوية يومية من منى شيخ

اطلالة شتوية يومية من منى شيخ





إن كنتِ بحاجة لأفكار شتوية مناسبة للإطلالات اليومية، فيمكن لمنى شيخ أن تلهمك بعض الأفكار، حيث أطلت بمعطف من الجينز الفاتح مع بنطال جينز داكن وحجاب أحمر مع حذاء وحقيبة رياضيين باللون الأسود لزي حيادي ناعم، وظهرت ببنطال أسود مع معطف طويل مصمم باللون الأسود في إحدى الجهتين، وصُمم بكاروهات اللون الرمادي في الجهة الأخرى، وأكملت مظهرها بقطع حيادية أخرى لأناقة فاخرة، كما ارتدَتْ بلوفر أبيض برسمة كرتونية مع بنطال جينز وحجاب أحمر لخيار شبابي، ونسقت بلوڤر أسود مزينًا بطبعات ملونة مع بنطال من الجينز الأزرق وحذاء أبيض رياضي، وأكملت مظهرها بحجاب أحمر لخيار بسيط للمشاوير اليومية.

تابعي المزيد:جاكيتات جينز للمحجبات موضة شتاء ٢٠٢١

تنسيقات شتوية عصرية من منى شيخ

اطلالة شتوية يومية من منى شيخ



لأفكار مميزة وعصرية في شتاء هذا العام، تزينت منى ببلوزة بيضاء طويلة مصممة بطبعات الحمار الوحشي مع بنطال أسود، وأكملت مظهرها بقبعة وبوت يكسوهما اللون الأسود لمظهر عصري بألوان حيادية، وتجملت في الإطلالة الثانية ببنطال كارديجان بني مع معطف عصري مصمم بطبعات مختلفة من اللون البني، وأكملت مظهرها بقبعة خضراء وسكارف من الساتان الملون.

تابعي المزيد:أجمل الإطلالات الكاجوال للمحجبات في شتاء 2021

منى شيخ بالإطلالات الكاجوال

اطلالة شتوية يومية من منى شيخ



لإطلالة كاجوال يومية، تألقت منى شيخ ببنطال من الجينز عالي الخصر مع تيشيرت أبيض برسمة كرتونية ومعطف واسع أبيض مطبع برسوم كرتونية شبابية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية لليدين لخيار ناعم وأنيق، وفي إطلالة عملية اختارت تيشيرت أبيض برسمة ناعمة مع معطف وبنطال باللون الأسود المخطط طوليًّا بالأبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون.