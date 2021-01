كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 03:40 مساءً - المونوكروم صيحة مكياج لاقت رواجاً كبيراً في عام 2020، وستمتد الى عام 2021. وهي ترتكز على لون موحد للشفاه والعينين، بما يتناغم مع لون البشرة وشخصية المرأة. من جهة أخرى، يعد البنفسجي من أبرز ألوان المكياج رواجاً لهذا الموسم، وهو يناسب مختلف ألوان البشرة، خصوصاً السمراء. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك طريقة تطبيق مكياج مونوكروم باللون البنفسجي للبشرة السمراء.



تجهيز البشرة

مكياج مونوكروم بنفسجي



قبل البدء بتطبيق المكياج، عليك تحضير وتجهيز بشرة وجهك، فذلك ينعكس إيجاباً على جمال المكياج وإشراقة البشرة. نظفي أولاً بشرتك باستخدام غسول لطيف ملائم لنوع بشرتك. من ثم رطبي بشرتك بكريم مرطب خفيف وغير دهني. انتظري دقائق قليلة، بعدها ضعي البرايمر الخاص بمنطقة العين، ومن ثم برايمر الوجه، وذلك لضمان ثبات المكياج لوقت طويل. استخدمي القليل من كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك، للحصول عل تغطية خفيفة وطبيعية للبشرة، ثم ضعي الكونسيلر تحت عينيك لتمويه كافة الشوائب.

مكياج العين

Huda Beauty Obsessions Eyeshadow Palette in Amethyst

Dior Five Couleurs Eyeshadow in Magnify

Tarte Clay Pot Waterproof Shadow Liner in Sugarplum



أولاً، عليك اختيار الظل البنفسجي المناسب لبشرتك السمراء، بحيث لا يكون فاتحاً كثيراً أو داكناً بشكل مبالغ فيه. ضعي الظل البنفسجي على الجفن المتحرك ووزعيه بشكل متجانس، وامزجيه علىى كامل الجفن، على أن يكون واضحاً بشكل أكبر عند زاوية العين الخارجية والنصف الثاني من الجفن، بإمكانك تجربة ظلال العيون هذه: Dior Five Couleurs Eyeshadow in Magnify، Tarte Clay Pot Waterproof Shadow Liner in Sugarplum، و Huda Beauty Obsessions Eyeshadow Palette in Amethyst. من ثم، مرري ظل العين اللامع باللون الفضي عند مدمع العين، وذلك لإضاءة العين وتعزيز جمالها. ضعي طبقات عدة من الماسكرا المطولة والمكثفة للرموش، أو استخدمي الرموش الاصطناعية.

مكياج الشفاه

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Glastonberry

NARS Audacious Lipstick in Liv



اختاري محدداً للشفاه بلون ينفسجي أغمق قليلاً من الدرجة المستخدمة في مكياج العين، وحددي شفتيك بإتقان. من ثم، املئي شفتيك بأحمر شفاه بنفسجي بنفس الدرجة المستخدمة في مكياج العين، بإمكانك تجربة هذه الأرواج البنفسجية: Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Glastonberry، وNARS Audacious Lipstick in Liv. بعدها، انثري القليل من بودرة الوجه بلون مناسب للون بشرتك، باستخدام فرشاة كبيرة ذات شعيرات ناعمة، وضعي البلاش الوردي على الوجنتين ووزعيه بشكل متجانس. بإمكانك أيضاً تطبيق الهايلايتر تحت العين وعلى الذقن وعظمة الأنف.

