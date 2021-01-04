خلطة تنحيف الوجه بالليمون ..سهلة وفعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 03:40 مساءً - تُعَدُّ سمنة الوجه من المشاكل المزعجة التي تعاني منها الكثيرات من النساء، وذلك ينتج عن سوء تغذية أو تعب شديد أو وزن زائد وغيرها من الأمور الأخرى، ولأن الوجه النحيل من الأمور الجمالية التي ترغب كل النساء فيها، فسنعرِّفك اليوم على بعض الوصفات الطبيعية بالليمون، لتساعد على تنحيف الوجه وإزالة الذقن المزدوج.



أسباب سمنة الوجه

تنحيف الوجه



هناك عدة أسباب تؤدي إلى سمنة الوجه، منها احتباس الماء أو الأملاح داخل الجسم؛ نتيجة الإفراط في تناول الغازات والسكريّات والأملاح، لذلك يجب الإكثار من تناول الماء للوقاية من حدوثها. وهناك ارتفاع نسبة الهرمونات في الجسم، مما يؤدي لتضخُّم الوجه وانتفاخه وترهُّل منطقة الذقن، لا سيما في فترة الدورة الشهرية عند النساء، ففي هذه الفترة ترتفع نسبة هرمون البروجستيرون، وتكون البشرة حسَّاسة تجاه أطعمة معيّنة، كما أن الحساسية من الجيلاتين والقولون العصبي من أسباب انتفاخ الوجه.

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طريقة تنحيف الوجه بالليمون

تنحيف الوجه بالليمون



يمكن الاستفادة من الليمون من أجل تنحيف الوجه بطرق مختلفة، منها فرك منطقة الخدود المنتفخة والذقن المزدوج بقطعة منه، حيث يساعد دخول العصير إلى داخل البشرة على حرق الدهون التي تتجمع فيها، كما أنه يعمل على شدها والحد من ترهُّلها، ومن المفيد أيضًا تناول الليمون بطريقة مباشرة أو استخدامه لصنع بعض الوصفات، كشرب القليل من العصير مع الماء، أو إضافته للشاي من أجل تحفيز عملية الهضم ونسف الدهون، ولطريقة مميزة وفعالة يمكنك خفق بياض بيضتين ثم إضافة ملعقة من الحليب السائل وملعقة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وحبات النعناع، وخفق المكونات للحصول على مزيج متجانس، ثم وضعه على البشرة مع الفرك البسيط لمدة خمس دقائق، ثم يُترك على البشرة لنصف ساعة، ويُغسل بالماء الفاتر للحصول على أفضل نتيجة لتنحيف الوجه وإزالة الذقن المزدوج، ويُنصح بتكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيًّا.

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