متابعون لـ رانيا يوسف بعد ظهورها في الجيم: أخيرا لبستي حاجة عدلة (صورة)

لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها من داخل الجيم.

واستعرضت «رانيا»، رشاقتها داخل صالة الجيم، وهي مرتدية الملابس الرياضية، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: «أول مرة تبقى محترمة كدا»، و«الواثقة في نفسها ولا يهمها حد»، و«اقعدي في البيت في فيروس»، و«أخيرًا لبستي حاجة عدلة».

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، أثارت الجدل بعدد من التصريحات الجريئة لها مؤخرًا في برنامج «مع الفارس»، مع المذيع نزار الفارس، وجاء المقطع المحذوف من البرنامج يتحدث عن الحجاب، حين سألها المذيع قائلًا: «امتى نشوفك بالحجاب؟»، وردت عليه قائلًا: «ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره».

وشهدت الحلقة الكثير من التصريحات الجريئة، كان أبرزها هو «حوار المؤخرة»، وأيضًا مطالبتها بعقاب المتحرش بالإخصاء «التحرش مذكور في القرآن وقصة سيدنا يوسف تحرشت فيها سيدة بسيدنا يوسف».

وتابعت رانيا يوسف في حوارها، أنها مرتاحة في حياتها جدًا، وأن تفكيرها تغير آخر سنوات من تجارب الحياة وأصبحت على يقين أن السعادة تكون بناء على قرار من الإنسان نفسه، وأن الطفلة التي بداخلها مازالت موجودة وأنها تكون مثل الطفلة على «الريد كاربت».

وأشارت إلى أنها تحب الرقص على أغنيتي «أما براوة» و«لقيت الطبطبة»، مضيفة «بحب الرقص جدًا والرقص بيسعدني ولما برقص بحث اني مازلت عايشة».

رانيا يوسف تتحدث عن زوجها الأول وبناتها

وتحدثت رانيا يوسف عن بناتها، مؤكدة أنها صديقة لهما، وأنها كانت تتمنى إنجاب بنات ليكن أصدقاء لها، وأن أعمارهن 20 عامًا و17 عامًا وأنها اتفقت معهما على أن هناك أشياء أهم من الزواج والذي لن يكون هدفًا لهما، مشددة أنها لن ترفض زواجهما من عريس أكبر منهما بـ 20 عامًا لو كانا يحبها.

واستطردت «أنا اتجوزت أبوهم وهو أكبر مني بـ 25 سنة»، مشيرة إلى أنها تزوجته لأنها كان «حنين جدًا ورومانسي جدًا، وكان عايز يعيش ويخلف وأنا كمان واتقابلنا في حاجات كتير واختلفنا بعد 12 سنة جواز، وأن عشرته كانت طيبة».