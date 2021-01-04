راندا رياض تحتفل بعيد ميلاد «الشرنوبي» بعد تعافيهما من كورونا: حب عمري

علاقات و مجتمع

احتفلت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد الشرنوبي، بمشاركة عدد من الصور التي تجمعهما.

وتغزلت راندا في زوجها قائلةً، «كل سنة وانت طيب يا أحلى حاجة وأهم واحد في حياتي كلها، كل سنة وانت طيب يا حب عمري، ربنا يخليك ليا ويحفظك ويحميك يا أطيب قلب في الدنيا».

ولاقت الصور التي شاركتها راندا، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلا عن مئات التعليقات، وكان من أبرزها، «كل سنة وشرنوبي طيب»، و«كل سنة وأنتوا مع بعض سعدا وبخير»، و«بحبكم»، و«الثنائي اللي خطف الأنظار»، و«حمد الله على سلامتكوا»، و«هي كورونا بتحلي كده»، و«يبان أصغر منك»، و«قمرات ربنا يحميكوا»، و«بطلوا تحلوا أكتر»، و«احكي لنا تجربتكوا مع كورونا»، و«خدوا بالكوا من نفسكوا الفترة الجاية».

وأعلن الثنائي راندا رياض ومحمد الشرنوبي، منذ فترة عبر حساباتهم على موقع «إنستجرام»، إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في كل بقاع العالم وراح ضحيته الملايين، وقال «الحمد لله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه».

وتحدث الفنان محمد الشرنوبي، خلال لقائه على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 42، الذي عرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC" عن كواليس لقائه بزوجته راندا رياض، وعن أهم انجازاته في عام 2020، «كانت حلوة جدًا، وفيها حاجات كتيرة حصلت حلوة، مكنش ألذ حاجة لكل الناس عشان خاطر ظروف كورونا واللي جه قبل كورونا، بس بالنسبة لي أحداثها حلوة جدًا، اتجوزت فيها، وكان فيها حاجات حلوة حصلت، واعترفت لراندا بحبي على واتس آب».