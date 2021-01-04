والدتها يونانية وعانت من التحرش.. لقطات من حياة ليلى علوي في عيد ميلادها

علاقات و مجتمع

على مدار مشوارها الفني، قدمت الفنانة ليلى علوي العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، واشتركت مع كبار الفنانين، إلى أن عُدت واحدة من نجمات السينما المصرية وأيقونة الجميلات وحلم كثير من الشباب.

ويتزامن اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، ويُقدم «هُن» لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

ميلادها ونشأتها

وُلدت ليلى علوي لأب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها «لمياء».

وفي عمر الـ15 ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية «8 ستات» للمخرج جلال الشرقاوي.

وحصلت ليلى علوي على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

تجربتها مع التحرش

ومثل كثير من الفتيات والسيدات، كشفت ليلى علوي عن تعرضها للتحرش، وذلك خلال صورة من فيلم «المغتصبون»، الذي قامت ببطولته عام 1989، والمستوحى من قصة حقيقة هزت أرجاء المجتمع آنذاك، وهي قصة فتاة المعادي.

وروت الفنانة التجربة التي عاشتها، قائلةً «عشت التجربة القاسية دي من خلال الشخصية، وحسيت بإحساس كل بنت اتعرضت لانتهاك بشع، وكنت ومازلت مساندة لبطلة الفيلم صفاء كامل، اللي قررت تاخد حقها وتعلن عن اللي اتعرضت له مهما كانت الظروف».

«وقتها وصلت عقوبة المغتصبين للإعدام، ومن يومها ولحد النهاردة ودلوقتي بالذات وأنا بدعو كل بنت اتعرضت لتحرش من أي نوع إنها تتكلم وترفض وتاخد حقها الكامل بالقانون»، بهذة العبارة واصلت الفنانة الحديث عن التجربة القاسية التي تقع بها الكثير من الفتيات، مضيفةً«علشان تقدر تكمل حياتها وعلشان تمنع الأذى عن بنات تانية ممكن يتعرضوا للي هي اتعرضتله».

قصتها مع فاروق الفيشاوي

قصة حب لم تكتمل أفسدتها والدة ليلى علوي، كشف عنها فاروق الفيشاوي، خلال استضافته في العديد من البرامج، بينما رفضت هي الحديث عنها بشكل قاطع، فقد وصفها بأنها «حب حياته الحقيقي» و«أجمل امرأة بالعالم».

زواجها من رجل الأعمال منصور الجمال

حياة مستقرة مليئة بالتفاهم والتناغم، عاشتها الفنانة ليلى علوي ورجل الأعمال منصور الجمال، منذ أن تزوجا عام2007، بعد تعارف دام أكثر من 4 سنوات بدأ منذ عام 2003، حينما التقيا بحفل عشاء في منزل سفير مصر ببلجيكا، حتى نشأت صداقة بينهما استمرت طيلة معرفتهم حتى قررا تحويلها لزواج، رغم فارق السن والذي تخطى 18 عامًا.

وعاشت ليلى علوي مع «الجمال» معه طوال فترة زيجاتهما في شقة بمنطقة الزمالك، إلى أن دبت المشاكل وتسللت لعلاقتهم بسبب تدخينها للسجائر، ما كان يثير إزعاجه، لينفصلا بعد 8 سنوات زواج في هدوء.