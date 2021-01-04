لأول مرة.. عمرو دياب يتابع أبنائه الأربعة على سوشيال ميديا «صور»

علاقات و مجتمع

قرر النجم عمرو دياب، متابعة أبنائه الأربعة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، متخليا عن سياسة «زيرو فولورز»، والتي تعني عدم متابعة أحد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويتابع عمرو دياب «جنى» و«كنزي» و«عبدالله» من زوجته الثانية زينة عاشور، و«نور» من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، في ظل التخلي عن متابعة طليقته «شيرين»، وزوجته الثانية «زينة»، وكذلك الفنانة دينا الشربيني، بالتزامن مع أنباء انفصالهما إثر وقوع عدة خلافات بينهما منذ عدة أسابيع.

وكان الفنان عمرو دياب قد اكتفى بمتابعة، شركته «ناي» للإنتاج الصوتي، و «عمرو دياب إف أم» فقط.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

يشار إلى أن «الوطن» عملت من مصادر مقربة من دينا الشربيني، أن الفنانة سافرت لدبي منذ أيام، بالتزامن مع سفر عمرو دياب للإمارات لإحياء حفل رأس السنة، في محاولة للتواصل مع عدد من أصدقائها المقربين، للتوسط في الصلح مع عمرو دياب.

ولجأت دينا الشربيني لعمرو منسي وموسى عيسى، بهدف ترتيب مقابلة لهما، والسعي لصلحهما.

يأتي ذلك بالتزامن مع سفر زينة عاشور التى انفصل عنها عمرو دياب منذ فترة إلى الإمارات، بصحبة ابنتيه كنزي وجنى، حيث استمتعن برحلات بحرية في دبي، فضلا عن التحول في شوارعها والتقاط مواد مصورة أمام برج خليفة.

ما يخبئه برج الحوت لدينا الشربيني في 2021

وقالت خبيرة الأبراج ماجي ناجي أن الفنانة دينا الشربيني لن تعيش قصة حب جديدة، موضحة خلال حديثها ل«الوطن»: «صعب تحب تاني بسهولة بعد عمرو دياب، وممكن ترجع له بشرط واحد بس، إنه ينفذ لها طلباتها، وده احتمال ضعيف إنه يحصل».

وأكدت خبيرة الأبراج، أن دينا الشربيني تجمع بين مميزات برجي الحمل والحوت، بسبب اقتراب تاريخ ميلادها من البرجين الفلكيين، «واخدة قوة وصلابة الحمل، مايبعجبهاش أي راجل».