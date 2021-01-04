الفول السوداني يساعد على فقدان الوزن في الشتاء: دهونه صحية

صحة

تبحث النساء عن الوجبات الخفيفة الصحية التى تساعدهن على إنقاص أوزانهن بشكل أفضل ومثالي، ويعد الفول السوداني من أفضل هذه الوجبات التي تعمل بشكل فعال في هذا الإطار.

وأثبتت بعض الأبحاث أن الفول السوداني يساعد بشكل كبير على فقدان الشهية والتخلص من الشعور بالجوع، وذلك وفقًا ما نشره موقع «تايمز أوف إينديا»، الذي نفى أيضًا الاعتقاد الشائع لدى البعض بأن الفول السوداني يسبب زيادة الوزن نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون، مؤكدًا أن الكثير يجهل أنه ليس كل الدهون تؤدي إلى زيادة الوزن بل هناك دهون مفيدة وصحية لا تؤدي للسمنة.

وجاء في التقرير أن الدهون الموجودة في الفول السوداني صحية وذات أصناف أحادية غير مشبعة، وهو ما يجعله مفيدًا للجسم، كما تساعد هذه الدهون على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وبالتالي تمنع الأشخاص ولا سيما النساء من الإفراط في تناول الطعام.

ويساعد الفول السوداني على حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة، حيث أن الجسم يستمر في حرق السعرات الحرارية حتى في وقت الراحة والاسترخاء، وهو أمرًا هامًا جدًا لتعزيز فقدان الوزن.

كما يحتوي أيضًا على الألياف والبروتينات التي تساهم في إبقاء البطن ممتلئة لفترة أطول، وسعرات حرارية قليلة مقارنة مع العديد من الوجبات الخفيفة الأخرى.

ونصح التقرير بتناول وجبة خفيفة متوازنة، يمكن الجمع فيها بين الفول السوداني وبعض الكربوهيدرات الصحية، فمثلًا يمكن تناول الفول السوداني مع تفاحة طازجة لوجبة خفيفة متوازنة وصحية، أو دهن بعض زبدة الفول السوداني على قطعة من الخبز.

وذلك لأن الكربوهيدرات الموجودة في الخبز أو التفاح مزودة بالطاقة، بينما البروتين والألياف الموجودة في الفول السوداني تبطئ عملية الهضم وتجعل الشخص ممتلئ لفترة أطول.