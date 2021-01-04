بفستان قصير.. أحدث ظهور لسلمى أبو ضيف مع رئيس مجلة فوج بعد أنباء ارتباطهما

لايف ستايل

مقطع فيديو جديد جمع الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، برئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، مانويل أرنوت، بعد أيام من إثارتها الجدل حول شائعة ارتباطهما، دون رد الفنانة على الأمر، أو توضيح لطبيعة علاقتها به.

وحقق مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز خمس ثوان انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر« و«إنستجرام»، وظهرت «أبو ضيف» خلاله، بفستان قصير فاتح اللون، وبدون أكمام، مع بوت طويل أسود اللون، وشعر أسود منسدل، خلال تكسير الأطباق مع رئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، بصحبة الفنانة دينا الشربيني التي أطلت بتيشرت أستومك أسود اللون، والذي تميز بأنه مكشوف الظهر وبدون أكمام، مع بنطلون جينز، ومكياج بسيط، وشعر قصير يجمع بين الأصفر والبني الداكن.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حقق مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات: «هنقول مبروك امتى»، و«لايقين على بعض أوي»، و«اللبس قصير هتبردي».

وأثارت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، حالة من الجدل حول ارتباطها برئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، مانويل أرنوت، بعدها نشر صور رومانسية لهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة الشابة في الصورة بفستان أسود مفتوح، ومكشوف الصدر، خلال احتضانه لها، معلقة: «2021 بالنسبة لي.. صديقي المفضل إلى الأبد».

وأعاد «مانويل» نشر الصورة نفسها عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، معلقًا عليها: «مستعدين»، ما تسبب في إثارة الجدل حول ارتباطهما عاطفيًا.