رانيا يوسف عن الحجاب: يا ساتر أنا مستورة من غيره (فيديو)

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علاقات و مجتمع
حصل «هن» على المقطع المحذوف من حلقة الفنانة رانيا يوسف الجريئة ضمن برنامج «مع الفارس»، والتي اُذيعت في اليوم الأول من العام الجديد.
وتحدثت رانيا يوسف عن الحجاب، بعدما سألها المذيع نزار الفارس: امتى نشوفك بالحجاب؟ وعلى الفور ردت الفنانة المصرية: «ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره».
ثم تابعت: «من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات!، احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات».
استطردت: «حتى زوجات المشايخ مكانوش محجبات».
وكانت الفنانة والإعلامي آثارا الجدل بسبب حلقتهما وتصريحات رانيا يوسف الجريئة حول مفاتنها، ما سبب هجومًا عليها، ما دفع رانيا لتبرير كلامها بالإشارة إلى أن الإعلامي استفزها.
ورد الإعلامي العراقي، نزار الفارس، على تصريحاتها، ومطالبتها بمعاقبته، قائلًا: «أنا مقصدتش أسيئ للإعلام العربي أو لرانيا يوسف، والسؤال أقل بكتير من أسئلتي».
وتابع «الفارس» خلال حديثه لـ«هن»: «رانيا يوسف جريئة، وأنا بقدم برنامج جريء وباستمتع بمحاورة الشخص الجريء، وهي كمان استمتعت بالحوار».
وعن السؤال الجرئ، أشار الإعلامي: «مكناش متفقين لكن هي كانت مبسوطة بالسؤال ومش هاممها حاجة، وبتهزر ولا هاممها».
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