شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد والدتها: نور عينيا.. أجدع وأرجل أم في الدنيا

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلاد والدتها، وشاركت بصورة تجمع بينهن عبر حسابها.

وتغزلت الفنانة في والدتها بعدد من الكلمات، قالت خلالها، «النهاردة أحلى يوم فى الدنيا، يوم عيد ميلاد قلبي، وكل دنيتي، أحلى أم في الكون، وأحن وأجدع وأرجل أم فى العالم».

وتابعت الفنانة خلال معايدتها لوالدتها، قائلةً «كل سنة وانتي نور حياتي، كل سنة وانتي سر سعادتي ووجودي ياكوكو، ياحب العمر كله، ربنا يبارك لي فيكي ويديكي الصحة وطولة العمر، والله ياماما لو جبتلك الدنيا كلها تحت رجلك ماهتوفيكي حقك، بحبك يانبض قلبي، ونور عينيا، وملكة حياتي».

ولقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «كل سنة وانتوا منورين الدنيا، انتي شبه مامتك أوي، ربنا يخليهالك، نسخة منك، نفس سماحة الوجه وبشاشته الله يخليها لك ويرزقك برها، حلوين أوي، انتوا ازاي نسخة من بعض كدة، ربنا يحافظ عليكوا».

ودائمًا ما تتحدث الفنانة شيماء سيف، عن عمق العلاقة التي تجمع بينها وبين والدتها في المناسبات واللقاءات التلفزيونية، وأهميتها في حياتها، إذ تعتبرها صديقتها الأولى والأهم فالدعم دائمًا ما تتلقاه منها.

وخلال مكالمة هاتفية، في برنامج يحدث في مصر، تحدثت والدة الفنانة شيماء سيف،عنها، قائلةً «شيماء جد فى حياتها، ولكن عندما تضحك لا أحد يستطيع التغلب عليها، هي تتعامل بحزم مع بناتها، وفي بعض الأوقات بالرقة ولكن الشدة أكثر».

يذكر أن الفنانة شيماء سيف قالت أن عام 2019 شهدت خلاله الكثير من الأحداث، أهمها زواجها من المنتج محمد كارتر، ونجاحها الفني في بعض الأعمال.