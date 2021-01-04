جلسة تصوير مبهجة لـ ريا أبي راشد تكلفها 400 ألف جنيه (صور)

لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة خضعت لها الإعلامية ريا أبي راشد، بعدسة فادي محب أثارت إعجاب الكثير من متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت ريا في جلسة التصوير، التي خضعت لها لصالح إحدى المجلات، بشكل مبهج، إذ ارتدت فستانًا من اللون الوردي منقوش بالورود الصغيرة وجاء شفاف من الأسفل، ونسقت معه حذاء ذو كعب عالٍ من اللون الفضي.

وجاء فستان ريا أبي راشد من دار أزياء فالنتينو، وبلغ سعره 25 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 393 ألف جنيه مصري، واختارت أيضًا الحذاء من الدار ذاتها، ووصل سعرها إلى أكثر من 19 ألف جنيه مصري، ليتجاوز سعر الفستان مع الحذاء أكثر من 400 ألف جنيه مصري.

وتفاعل مع الإعلامية ريا أبي راشد، عدد من متابعيها: «جمال فستانك.. مبهجة وعسل أوي.. الجميلة الراقية.. الفستان خرافي بجد».

موقف محرج لـ ريا أبي راشد في «القاهرة السينمائي»

وخطفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راش الأنظار، بإطلالتها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية الـ42.

وظهرت ريا، بفستان أسود طويل، وتميز أنه دون بطانة أو أكمام، ومزين بنقوش ملونة، مع اختيارها تسريحة شعر «انسيابية» تحمل بعض التموجات ومكياج بسيط.

وتعرضت الإعلامية اللبنانية لموقف محرج أثناء التصوير على السجادة الحمراء، بسبب سقوط الخاتم الألماسي من يدها خلال الوقوف بوضعية مختلفة.

وفي شهر سبتمبر الماضي، تألقت أيضًا الإعلامية ريا أبي راشد، في مهرجان في فينيسيا السينمائي، وظهرت وقتها وهي مرتدية فستان طويل من اللون البيبي بلو، من القماش اللامع، مع فتحة من الساق، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

وكان مهرجان فينيسيا السينمائي، يعتبر أول مهرجان سينمائي عالمي يقام بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.