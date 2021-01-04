علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بملكة جمال سابقة.. ومتابعون: الفرح امتى (صور)

علاقات و مجتمع

صورة نشرها اليوتيوبر علي غزلان تجمعه بملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، عبر حسابهما الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثارت الجدل حول ارتباطهما.

وظهر الثنائي علي غزلان وفرح شعبان، وهما يضحكان في الصورة، ليصفها بـ«ماي منيون»، وهو أحد الشخصيات الكرتونية، كما أنهى تعليقه بوضع إيموشن «قلب».

وأثارت صورة علي وفرح، الجدل حول علاقتهما إذ تفاعل معهما الكثير من المتابعين بالتعليقات: «الفرح امتى بسرعة.. دي فريق العمل.. هو في إيه بالظبط.. نقول مبروك.. الفرح امتى كدا».

علي غزلان ومنة عرفة

وخلال الأشهر الماضية كان الجدل دائر حول علاقة اليوتيوبر علي غزلان والفنانة الشابة منة عرفة، فظهورهما المتكرر في مناسبات مختلفة أشار إلى وجود علاقة عاطفية بينهما، بحسب تعليقات المتابعون وقتها.

وكانت أيسل خالد، ملكة جمال مصر في 2016، نشرت صورة قبل عدة أشهر، أثارت الجدل حول وجود علاقة عاطفية بين الثنائي، إذ نشرت عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لثلاثة ثنائيات، يمثلون مسار العلاقات العاطفية التي تبدأ من الارتباط إلى الخطوبة ومن ثم الزواج.

وبدأت الصورة بالثنائي منة عرفة وعلي غزلان، ثم أيسل ملكة جمال مصر وخطيبها وقتها، ثم البلوجر مروة حسن مع زوجها، وعلقت «آيسل» قائلة: «مرحلة الارتباط.. مرحلة الخطوبة.. مرحلة الجواز».

لكن، في حفل الزفاف آيسل خالد، ظهر اليوتيوبر علي غزلان، دون منة عرفة، ونشر وقتها «علي» صورة جديدة له من حفل زفاف، وعلق عليها قائلًا: «أنا اللي معرفهم على بعض، فرحان لفرحتهم، لأني عارف قد إيه تعبوا عشان حبهم ينتصر، ربنا يتمملكوا بخير يا أصدقائي ويبعد عنكوا العين».