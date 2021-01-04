للمرة الثانية.. جوهرة تنشر فيديو لها خلال الاستحمام

لايف ستايل

تستمر الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ«جوهرة»، في إثارة الجدل، بنشر مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الـ15 ثانية، خلال الاستحمام داخل البانيو في حمام أحد الفنادق الشهيرة في مدينة دبي الإماراتية، عبر خاصية «استوري»، حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت جوهرة، خلال جلوسها داخل البانيو المليء بالصابون، مع تصوير قدمها المرفوعة على الحائط المزين بلوحة من الـ«فوسيفساء» بني اللون، ما تسبب في استياء العديد من متابعيها، على «جراءة» المادة المصورة، حيث أنها غير ملائمة للعرض.

يأتي ذلك بعد عدة أيام، من نشرها مقطع فيديو مشابه عبر خاصية «استوري»، داخل الحمام نفسه، والذي سبب في حالة من الجدل.

يشار إلى أن تلك المقاطع، نُشرت بعد ظهور الراقصة الروسية، بأزياء بدون بطانة، في أحدث جلسة تصوير لها، والتي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث أطلت ببنطلون أبيض مزين بخطوط بنية، والذي تميز بأنه شفاف، ومزود بحزام ذهبي لامع، مع توب ضيق وسترة طويل وفضفاضة وبدون أكمام، واعتمادها على مكياج سموكي وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات,

وعلقت حينها على جلسة التصوير، قائلة باللغة الإنجليزية: «المستقبل هو الذهب الحقيقي».

يأتي ذلك عقب أيام من استعراض جوهرة رشاقتها، من خلال مقاطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، بفستان أخضر «أوف شولدرز»، من توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك، والذي تميز بأنه مصنوع من خامة خفيفة بدون بطانة، ولامعة.

ويحتوى الفستان على فتحة صدر، بالإضافة إلى فتحة جانبية طويلة، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

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وظهرت جوهرة خلال إحدى مقاطع الفيديو، بكمامة سوداء اللون مزينة بنقوش لامعة، كإجراء وقائي من فيروس كورونا، بالتزامن مع الموجة الثانية له.