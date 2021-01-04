ظهور جديد لـ دينا الشربيني في دبي.. ومتابعون: بتكسر أطباق ورا عمرو (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو جديد تداول للفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدها في دبي مع الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، للاحتفال بمطلع العام الجديد 2021.

وظهرت «دينا» في مقطع الفيديو المتداول عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة الفنانة سلمى أبو ضيف، وهما يكسرن الأطباق داخل أحد المطاعم في دبي، وظهر الثنائي بملابس جريئة في مقطع الفيديو، إذ ارتدت الفنانة دينا الشربيني «بادي» على رقبة وكشف عن ظهرها.

وتفاعل المتابعون مع الفنانتين في تعليقات ساخرة من الفيديو: «قُلة يادينا ياختي مش طبق، ولو معندكيش اجبلك، بيكسروا وراه قلة، أو زير ياحبيبتي.. بتكسر الأطباق ورا عمرو.. مالك يا دينا بتعملي كدا ليه.. بنحبك جدًا».

دينا الشربيني في دبي

وأثير جدل حول علاقة الفنانة دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب، خاصة بعد تواجدهما في دبي، أثناء الاحتفالات بالعام الجديد.

وكانت الفنانة سلمى أبو ضيف، كشفت عن وجود «دينا» التي تألقت بفستان أبيض قصير، مع تسريحة شعر مختلفة ومكياج هادئ.

ويأتي تواجد الفنانة دينا الشربيني، عقب ظهور الفنان عمرو دياب، في دبي، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقًا: «سنة جديدة سعيدة.. باي باي 2020 وأهلًا بـ2021».

وتواجدت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب، وأولادها أيضًا في دبي، ما أثار التساؤلات حول عودتهما مُجددًا.

وجاء ظهور آخر للفنانة دينا الشربيني، من خلال نعيها للكاتب الراحل وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورة للراحل تنعيه من خلالها.

وتحدثت دينا، عن علاقتها بالكاتب الراحل، قائلة: «وجعت قلبي، فراقك صعب عليا أوي أوي بحبك يا أستاذى العظيم يا أطيب قلب».

وتابعت دينا: «يمكن ماحدش يعرف إنه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت أقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى أب ورجل عظيم، وقفت جنبي فى كل المحن، أكيد أكيد انت دلوقتى فى مكان أحسن بكتير هتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي وفى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة وبشخصيتك الأعظم.. وداعًا حتى نلتقى يا حب».