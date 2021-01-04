معلومات عن شمس بعد مهاجمتها شيرين: ارتدت قميص نوم في أغنيتها «ابن الـ..»

علاقات و مجتمع

«جاهلة، مابتعرفتش تتكلم وبلا وعي».. بتلك الكلمات هاجمت الفنانة شمس الكويتية، المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال إستضافتها في برنامج «سندريلا» عبر قناة atv، قائلة: «أكثر ما استفزني في تصريحات شيرين كلمة العوانس، ما عندها وعي ما أقدر ألومها، هذا هو قدرها، واللي مو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وتصريحها ينم عن الجهل خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس».

فيما يلي أبرز المعلومات عن شمس الكويتية، خلال الفقرات التالية.

1- اسمها الحقيقي شمس بندر نايف الأسلمي.

2- مطربة كويتية ولديها الجنسية السعودية.

3- أثارت حالة واسعة من الجدل بسبب إطلاقها أغنية "ابن الـ.."، في 2018، وظهرت خلالها بقميص نوم جريء، في عدة مشاهدة جريئة، لترد الفنانة على تلك الانتقادات بقولها: "كنت بمثل دور ست بيستغلها جوزها عشان القمار والمشروب، وطالعة في بيتي طبيعي هبقى بملابس النوم"، متابعة: «أنا بمثل واحدة مستنية جوزها في أوضة النوم، عاوزينها تلبس إيه؟ كيس رز؟.. كليبي أنا وقميصي أنا»، خلال استضافتها ببرنامج «عايشة شو».

4- أعلنت في تصريحات إعلامية، أنه عانت منذ سنوات من وعكة صحية، تسببت في فقدانها الذاكرة لعام كامل.

5- أكدت أنها لا تندم نهائيا على أي فعل قامت بها، حتى وإن كان خطأ، قائلة: "اللي فات فات خلاص".

6- ودعت الجمهور لـ«تجربة الموت»، من خلال نشرها صورتها تحت تغطية جسدها بالكامل بالرمال بشكل كامل في أحد شواطيء مدينة كان الفرنسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «جربت اموت قبل ما اموت، موتوا قبل ان تموتوا، اقتل كبريائك الزائف قبل ان يقتلك».

7- ومنذ عامين، وجهت رسالة إلى النساء عبر «إنستجرام»، قائلة: «بدلاً من انتظار فارس أحلام ينقذك تعلمي قواعد الفروسية وكوني الفارسة لنفسك وغيري حياتكـ اقرأي وازدادي نضجًا وكوني فتاة يتمناها كل رجل فالواقع يختلف عن حكاية سندريلا والاميرة النائمة»، مضيفة: «كما قيل علموا بناتكم تحقيق أحلامهن، فالرجل ليس مصباح علاء الدين».