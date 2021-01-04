كتب: هن - 06:03 ص | الإثنين 04 يناير 2021

قدّمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل تورتة بعجينة السكر، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل تورتة عجينة السكر 3 كيك اسفنجي أحجام عجينة سكر ألوان كريمة زبدة 3 كوب سكر بودرة 1 كوب زبدة القليل من اللبن طريقة عمل تورتة عجينة السكر تقسم كل عجينة لجزأين بالعرض وتحشى وتغطى بكريمة الزبدة يفرد على الوجه عجينة السكر المفرودة ترص الكيك باستخدام أعواد الشيش فوق بعضه من الأكبر للأصغر تزين بالوردات وتقدم.

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