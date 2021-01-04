«القومي للمرأة»: نعمل على إصدار قانون لتغليظ عقوبة زنا المحارم

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن قصة فيلم "حظر تجول" للمخرج والمؤلف أمير رمسيس كانت رائعة للغاية، وإن الفنانة إلهام شاهين جسدت دورًا رائعًا، مضيفةً: "فتحت القضية بمشرط جراح ماهر، وأتذكر كل لقطة لإلهام شاهين فقد جعلتنا نضحك، ونبكي، كان فيلمًا رائعًا وناقش قضية مهمة للغاية وهي زنا المحارم، ونعمل على إصدار قانون بخصوص هذا الأمر لتغليظ العقوبة".

وأضافت مرسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "dmc": "إلهام شاهين أبهرتنا، وكل فيلم لها يناقش قضية مهمة، فمثلًا طلبنا من وزير الشباب والرياضة تخصيص يوم للسيدات بسبب فيلمها يوم للستات، فالسينما مسؤولية وعلى الفنان أن يلعب دوره، لأنه مؤثر أكثر مليون مرة من القانون والإعلانات وحديثنا كمسؤولين، وقد يغير الفيلم حال المجتمع إلى الأحسن والأسوأ".

وحول زنا المحارم وانتهاك العِرض، شددت الفنانة إلهام شاهين خلال استضافتها بحلقة اليوم، على ضرورة توعية السيدات بالحصول على حقوقها وألا تخشى من المطالبة بها: "في بنات كتير بتخاف تتكلم في موضوعات زي دي، وايدنا في يد المجلس القومي للمرأة إننا نقوي البنات وإنهم لازم ياخدوا حقها ويجب تغليظ العقوبة لأن هذه الجرائم بعيدة عن الأخلاق والدين والإنسانية".

وشددت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه يجب الحفاظ على الأطفال والحفاظ على المحيط الآمن الذي يتواجدون فيه: "السينما رفعت الغطاء عن هذا الموضوع، ولم يخدش الحياء"، لترد إلهام شاهين: "هذا صحيح، فلا يستقيم أن نخدش حياء الطفولة أو أن نجرح بنتًا صغيرة، ولا نقبل بهذا الأمر بتاتا".