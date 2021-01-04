منها العنب والسلمون.. 6 وصفات للتورتة

مطبخ

تتعدد وصفات التورتة ما بين حلو وحادق، وتقدم "هن" عدة وصفات للتورتة منها تورتة البسبوسة والشطرنج والسلمون والسمك والتونة والعنب كالآتي:

تورتة بسبوسة

مقادير تورتة بسبوسة

لطبقة البسبوسة

1 كوب زبادي

نصف كوب سكر

نصف كوب سمنة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

فانيليا

2 ملعقة كبيرة دقيق

لطبقة الكنافة

كنافة

سكر بودرة

سمنة

للوجه

شربات

قشطة

كريم شانتي

كريز

حلويات

طريقة تحضير تورتة بسبوسة

البسبوسة

يفرد الخليط في صينية مدروة مدهونة بالسمنة

توضع في الفرن حتى تمام النضج

تسقى بالشربات

للكنافة

تخلط الكنافة والسكر البودرة والسمنة المذابة

يشكل خليط الكنافة في صينية مدروة

توضع في الفرن حتى النضج

تسقى بالشربات

التقديم

يخلط الكريم شانتي مع القشطة

توضع طبقة البسبوسة في طبق التقديم

يفرد خليط الكريمة على الوجه

تضاف طبقة الكنافة

يزين الوجه بالكريم شانتي والكريز وتقدم

تورتة شطرنج

مقادير تورتة شطرنج

كيك اسفنجي فانيليا جاهز

كيك اسفنجي شوكولاتة جاهز

الوجه

1 مغلف كريم شانتي

2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو

1 كوب لبن

أصابع شوكولاتة

طريقة تحضير تورتة شطرنج

يخفق 2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو مع لبن.

ويخفق مغلف بودرة كريمة خفق سادة مع لبن.

تقطع الكيك بالعرض وتحشى بالحشوة مع تشكيل الكيك على هيئة حلقات فانيليا وشوكولاتة.

تغلف الكيك بكريم شانتي ثم تزين بوردات من الكريم شانتي وأصابع الشوكولاتة وتقدم.

طريقة تحضير تورتة العنب

مقادير تورتة العنب

2 كوب دقيق

1 كوب زبدة

بيضة

نصف كوب سكر

رشة ملح

التجميل

ثلاثة أرباع كيلو عنب

2 صفار بيض

1 كوب كريمة

نصف كوب سكر بودرة

طريقة تحضير تورتة العنب

إخلطى الدقيق مع الزبدة والبيضة مع السكر ورشة الملح واعجنى جيدا واتركيها لترتاح.

اغلى العنب واتركيه يبرد ثم اضربى صفار البيض مع الكريمة والسكر ثم افردى العجينة و ضعى عليها العنب ثم اخبزيها فى فرن حار لمدة 20 دقيقة ثم اخرجيها من الفرن وضعى خليط الكريمة ثم ادخليها الفرن لمدة 10 دقائق.

تقدم باردة.

طريقة تحضير تورتة السلمون

مقادير تورتة السلمون

سلمون

عجينة ميل فاي

جبنة كريمة

كفيار

فلفل ألوان

شبت

طريقة تحضير تورتة السلمون

ضعي طبقة من الميل فاي وعليه الجبنة الكريمية كرري العملية أكثر من مرة غلفيها بشرائح السلمون زينيها من الجوانب بالفلفل الملون المفروم، وعلى الوجه ضعي القليل من الكفيار والشبت وضعيها قليلا في الثلاجة ثم قدميها

غلفيها بشرائح السلمون

زينيها من الجوانب بالفلفل الملون المفروم، وعلى الوجه ضعي القليل من الكفيار والشبت وضعيها قليلا في الثلاجة ثم قدميها

طريقة تحضير تورتة سمك بالأرز

مقادير تورتة سمك بالأرز

كيلو سمك فيليه

نصف كيلو أرز

ربع كوب عصير ليمون

2 حبة بصل شرائح

ملح وفلفل

كركم

كمون

نصف كوب دقيق

زيت

طريقة تحضير تورتة سمك بالأرز

ضعى الليمون على السمك و شوحيه فى قليل من الزيت بعد تحضيره فى الدقيق

اغلى ماء الأرز مع الكركم والكمون و الملح والفلفل

شوحى البصل و ضعيه فى قاع الحلة ثم ضعى السمك ثم الأرز المغسول ثم وزعى الأرز فوق السمك

ضعى تتبيلة الماء و اتركيه حتى يغلى ثم خففى عنه النار و اتركيه حتى تمام الأرز

يقدم ساخنا بالهنا