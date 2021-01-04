عبايات سوداء مستوحاة من حوراء اللواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 04:34 صباحاً - للعبايات السوداء شعبية واسعة لدى النساء في الدول العربية، فهي ملائمة لمختلف المناسبات، وتضفي الكثير من الأناقة والفخامة على من ترتديها، ولأن الإعلامية العمانية حوراء اللواتي من النساء اللاتي يلجأن للعبايات السوداء بشكل كبير في مختلف الإطلالات، فقد رصدنا لكِ اليوم عدة تصميمات، يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا تُظهرك بإطلالة فاخرة وأنيقة.

عبايات مطرزة بالزهور من حوراء اللواتي

عباية مزينة بالزهور للمناسبات من حوراء اللواتي



العبايات الموردة من الخيارات العصرية التي لا تختفي عن خطوط الموضة مهما مرت العصور، وتلاقي رواجًا مبهرًا، لا سيما إن كانت باللون الأسود، لذا تأنقت حوراء بعباية سوداء مزينة من الأطراف بخطوط من قماش الدانتيل المورَّد باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء فوشيا بكعب قصير ليمنحها إطلالة عصرية ومواكِبة لخطوط الموضة، وفي إطلالة أكثر حيويةً وأناقةً تجملت بعباية سوداء مصممة بطبقتين، زُينت الأولى من الأطراف بتطريزات الزهور الملونة، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي أبيض وحقيبة صغيرة عصرية، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بعباية سوداء مزينة من الأطراف بقماش شفاف مطرز بالزهور الفضية والسوداء، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء وحذاء بكعب فوشيا لخيار شبابي مميز.

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عبايات سوداء مُكملة بقماش ملون

عباية سوداء باكمام ملونة من حوراء اللواتي



إن كنتِ من مُحِبَّات العبايات السوداء المزينة بقماش ملون، فيمكن لحوراء اللواتي أن تلهمك عدة خيارات؛ حيث اختارت عباية سوداء مزينة في أطراف الأكمام بقماش رمادي مطرز بالأسود، واعتمدت الحجاب باللون الرمادي مع حقيبة بدرجة مختلفة من الرمادي وحذاء أبيض لخيار حيادي يومي، ونسَّقت في إطلالة أخرى عباية سوداء بليسيه مزينة بقماش بنفسجي في الأسفل ومصممة بعدة خطوط متداخلة بشكل أنيق، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود، ولخيار ثالث ارتدت عباية سوداء مصممة بأكمام زرقاء مطرزة بالذهبي لخيار مرح للشابات.

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عبايات مطرزة بالأبيض من حوراء اللواتي

العباية السوداء المطرزة بالابيض من حوراء اللواتي



تألقت حوراء اللواتي بعدة عبايات سوداء مطرزة بالأبيض بشكل أنيق، كان من أبرزها عباية سوداء مزينة في الأكمام بأشكال هندسية بيضاء، وأكملت مظهرها بحذاء أحمر بكعب وحقيبة سوداء لخيار كلاسيكي أنيق، ولخيار آخر أطلت بعباية سوداء مخططة بالأبيض عرضيًّا بطريقة ناعمة، وأكملت هذه الإطلالة بحقيبة رمادية وحذاء أبيض لزي يومي ناعم، وتزينت في الإطلالة الثالثة بعباية سوداء مزينة بقماش باللون البيج في الأطراف مطرَّز بخطوط متعرجة بيضاء، لمظهر مناسب للمناسبات الضخمة.