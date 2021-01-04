أروى: السنة اللي فاتت كانت غربال..2021 سنة التغيير

علاقات و مجتمع

بإطلالة جريئة بفستان طويل باللون الاسود منفوش، دون أكمام، أظهر أنوثتها، شاركت الإعلامية والفنانة أروى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، تتحدث من خلاله عن المواقف التي مرت بها في 2020، وعن القرارات التي اتخذتها للعام الجديد 2021.

وأرفقت أروى تعليقًا قالت خلاله، «السنة اللي فاتت كانت مثل الغربال، غربلت فيها ناس كثير منهم الي طلع من حياتي».

وتابعت الفنانة خلال تعليقها، «كان افضل شيء صارلي ومنهم الي انا ان شاءالله مكمله معاهم على الخير والصدق المحبة خلوا دخول سنة جديده يساعدكم تراجعوا حساباتكم مين تخلوه قريب ومين تبعدوه وتحمدوا الله على بعده #2021 سنة التغيير».

ولقيت الصورة التي شاركتها الإعلامية، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير من معجبيها معها، إذ حصدت مئات التعليقات فضلًا عن آلاف من تسجيلات الإعجاب، وكان من أبرزها، «أميرة الأميرات، كتير حلوة طلتك، منورة، كل سنة وانتي طيبة، شكلك حلو اوي، الجمال عدى الكلام فعلًا، كتير جريئة، مش حاسة انك اوفر باللبس ده».

وكانت الفنانة أروى لفتت الانتباه، خلال شهر رمضان الكريم لعام 2020، أثناء تقديمها برنامج "رامز مجنون رسمي"، ، مع الفنان رامز جلال، سواء في تفاصيل ملابسها أو تعليقات رامز جلال عليها.

أروى، مغنية ومقدمة برامج حضرمية يمنية، ولدت في الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، انتقلت إلى القاهرة، استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة، تفوقت في دراستها وبعد انهاءها المرحلة الثانوية قامت بدراسة الهندسة المعمارية.

شاركت بالعديد من المناسبات وعدد من المهرجانات الغنائية والوطنية، غنت أغنياتها بالطابع اليمني والخليجي كما غنت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية.

تزوجت الفنانة أروى من رجل الأعمال «عبد الفتاح المصري» في أكتوبر 2011 وهو يعمل مدير إنتاج في مجموعة إم بي سي، ورزقت في 2012 بابنة تسمى نورة.