يعتبر رول الجبنة الفيتا، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في إعداده بسهولة ويسر.

وإليك طريقة عمل رول الجبنة الفيتا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير رول الجبنة الفيتا

جبنة فيتا

جبنة كريمي

بصل أخضر مفروم

طماطم مجففة مفرومة

خبز تورتيلا

زيت زيتون

طريقة تحضير رول الجبنة الفيتا

- تخلط طماطم مجففة وبصل أخضر ويتبل بملح وفلفل وجبنة كريمى وجبنة فيتا وزيت زيتون.

- ثم تحشو بخبز التورتيلا ويلف على شكل رول.

- ويقطع ويقدم بالهنا.