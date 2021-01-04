روشتة لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

مع بدء عام جديد يملأه الأمل، يتجه الكثيرون لاتباع أنظمة غذائية لتخفيض الوزن، خاصة بعد أن أدت إجراءات كورونا الاحترازية، التي فُرضت حول العالم، لزيادة كبيرة في أوزان الناس، خاصة مع العمل من المنزل.

إلا أن خبيرة التغذية البريطانية، كولين كريستنسن، لها رأي آخر، حيث أكدت أن "نحافة" الجسم ليست دليلًا على الصحة الجيدة، وفقا لـ"العربية".

فقد حثت كريستنسن على عدم اتباع نظام غذائي معين لخفض الوزن، إذا كان الشخص يرغب فى التخلص من عدد من الكيلوغرامات الزائدة في الجسم، بل نصحت بأن الأهم هو تناول الطعام بشكل طبيعي وصحي وشرب الكثير من الماء والسوائل.

وانتقدت كريستنسن، فى تقرير منشور على صحيفة "ميرور" Mirror البريطانية، الأنظمة الغذائية المتبعة من أجل إنقاص الوزن، مؤكدة أنه من الأفضل تناول الطعام بشكل طبيعي، خاصة أن الدايت، في كثير من الأحيان، لن يساعد فى إنقاص الوزن كما هو متعارف عليه، بل على العكس من ذلك سيؤدى الأمر إلى حلقة مفرغة وشراهة بلا حدود في تناول الطعام بعد ذلك، وهو ما ينتج عن الحرمان الذي يتسبب به النظام الغذائي أو "الدايت".

وأكدت على أهمية الاستماع إلى رغبات الجسم فى تناول بعض الأطعمة المفضلة لديه، ولكن بكميات قليلة وليس الحرمان التام منها، كما هو متبع فى بعض الأنظمة الغذائية.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن "ذلك يساعد على إدارة حياتك بشكل طبيعي وإنجاز المهام المطلوبة منك على مدار اليوم".

وأشارت كريستنسن إلى أن استخدام المطهرات فى غسل الأطعمة مثل الخضراوات والفواكه وغيرها، ليس صحيًا على الإطلاق، وأن بجسم الإنسان أجهزة قادرة على القيام بهذا الدور على أكمل وجه، وهما الكبد والكلى، مع أهمية شرب الماء بكثرة.

وأضافت أن "نحافة" الجسم ليست دليلًا على أنه بصحة جيدة، مؤكدة على أهمية ألا يكره الإنسان شكل جسمه بل عليه أن يتعامل معه، ويلبي احتياجاته فى حدود المعقول وتناول كل ما هو مفيد.