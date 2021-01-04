أمينة العلي تتوعد متابع طلبها للزواج: راح تكره حياتك(فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير لا تتعدى مدته دقيقة، ظهرت خلاله الفنانة المغربية أمينة العلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تتحدث خلاله عن التعليقات التي تتلقاها بعروض الزواج من متابعيها.

وبدأت الفنانة في الفيديو، قائلةً: «معظم التعليقات أغلبها كدة عن الزواج، إذ قال أحد المتابعين خلال تعليقه أتمنى أنك زوجتي».

وتابعت الفنانة خلال مقطع الفيديو المصور التي ظهرت به، «صدقني إذا كنت متزوجني أو متزوج واحدة زي راح تكره عمرك، أنا مزاجية وعنيدة ومتمردة وراسي ناشفة كثير».

أمينة العلي، ولدت في 27 يناير 1990، وهي ممثلة مغربية من مواليد جدة في المملكة العربية السعودية، بدأت مشوارها الفني عام 2010 بتوقيع عقد مع «شركة الصدف للإنتاج الفني» ولكن فسخت العقد بعد فترة.

بدأت شهرتها عندما قامت الفنانة ميساء مغربي بترشيحها للمشاركة بمسلسل لعبة المرأة رجل، شاركت بعد ذلك بالعديد من الأعمال التلفزيونية ولها مشاركات عدة بالأعمال المسرحية.

شاركت أيضاً في العديد من الأعمال منها: "هواجس"، "الذاهبة"، "وجوه محرمة"، "الملكة"، "الامبراطورة فرح" و"العاصوف" بجزئه الثاني، وعلى صعيد المسرح، شاركت أمينة العلي في مسرحية "كيد النسوان"، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

وترددت شائعات تفيد بخضوعها لعمليات تجميل، وكانت أكدت في العديد من المقابلات أنها لم تخضع لعمليات تجميلية، وأن "جمالها رباني".

وكانت قدمت الفنانة العديد من النصائح للفتيات، أن لا يجرين عمليات تجميلية ومن الممكن أن تجري ذلك السيدة الكبيرة في السن، خصوصاً إن كانت فنانة وبدأت التجاعيد تظهر في وجهها.

وكانت وجهت انتقفادًا لاذعًا للمطربة أحلام الشمسي، بعد تبرعها بأجرها في مهرجان موازين، قائلةً:تحياتي لك حلومة، وهذا لا يعني أني أبدًا أكرهك، أتمنى لك التوفيق دائمًا، لكن أنا مبسوطة وسعيدة بوعي الجماهير المغاربية وسمعوني عويلكم يالذباب الإلكترونية".