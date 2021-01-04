الامارات | زوي كرافيتز تطلب الطلاق

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شكرا لقرائتكم خبر عن زوي كرافيتز تطلب الطلاق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير، أمس، أن الممثلة الأميركية زوي كرافيتز (32 عاماً) تقدمت بطلب للطلاق من زوجها، كارل جلاسمان، بعد زواج دام أقل من عامين.
وأكد المتحدث باسم زوي نبأ الانفصال، مضيفاً أن زوي تقدمت بطلب الطلاق في 23 ديسمبر الماضي.
وكانت زوي قد تزوجت من كارل، في 29 يونيو 2019، في منزل والدها المغني ليني كرافيتز في باريس.
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