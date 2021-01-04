الامارات | «سجايا» في 2020: برامج دعمت القدرات الرياضية والإبداعية للفتيات

شكرا لقرائتكم خبر عن «سجايا» في 2020: برامج دعمت القدرات الرياضية والإبداعية للفتيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، منذ تأسيسها في عام 2004، نصب أعينها جملة من الأهداف والرؤى التي تسهم في إيجاد وتأهيل أجيال شابة واعية ومؤثرة في المجتمع، من خلال استثمار طاقات الفتيات المختلفة، وتنظيم البرامج والفعاليات في مختلف المجالات الإبداعية، التي تركز على الارتقاء بقدارتهن ومواهبهن، وتمكنهن من تحقيق أحلامهن وطموحاتهن.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة: «على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضها عام 2020 انتشار فيروس (كورونا) المستجد، لم تتوقف سجايا فتيات الشارقة عن تقديم واجبها ورسالتها للفتيات، حيث نظمت 241 جلسة حوارية وورشة تفاعلية في مختلف المجالات (عن بُعد)، عبر اتصال مرئي وعلى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لتدعم قدرات الفتيات الشخصية والبدنية، وتشجعهن على استثمار أوقاتهن في تنمية مواهبهن الفنية والإبداعية».

وأضافت القاسمي: «نجحنا في سجايا فتيات الشارقة بتحويل فترة الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء (كوفيد-19) إلى فرصة إيجابية ووقت لتعليم الفتيات المزيد من المهارات الإبداعية، وتعلمهن أهمية التأقلم مع جميع الظروف، وترسيخ في أذهانهن أن العطاء والنجاح لا يتوقف إذ كان هناك إرادة وعزيمة وإصرار على تحقيق الأهداف». وتمكنت أكثر من 6000 فتاة من الاستفادة من الفعاليات والورش التي قدمها سجايا فتيات الشارقة، في مختلف المسارات الفنية والرياضية واللغات والآداب والطهي والابتكار والكثير غيرها، التي أظهرت نتائج إيجابية وتفاعلاً كبيراً من قبل الفتيات، وأسهمت في تشجيعهن على الاستمرار في التواصل لمناقشة العديد من القضايا التي تلامس تطلعاتهن وأفكارهن.

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جلسة حوارية وورشة تفاعلية «عن بُعد».

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