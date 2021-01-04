الامارات | الفجيرة تصدر «تقويم الدرور».. أيام السنة بحسابات الأجداد

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تصدر «تقويم الدرور».. أيام السنة بحسابات الأجداد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة «تقويم الدرور» لعام 2021، في خطوة تهدف إلى إحياء التراث الإماراتي، وتسليط الضوء على التقويم الفلكي القديم، الذي لايزال يُعمل به لدى المزارعين وأهالي البحر في دولة الإمارات.

ويستعرض تقويم الدرور تقسيم أيام السنة بشكل عشري إلى 36 قسماً، كل قسم يتألف من 10 أيام تعرف «بالدّر»، ويبدأ هذا الحساب بطلوع نجم سهيل عند منتصف شهر أغسطس من كل عام، حيث يعرف كل دّر بالمجموعة العشرية التي ينتمي إليها.

ووزع تقويم الدرور، الذي أشرف على تقديمه ناصر محمد اليماحي، على معظم الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في إمارة الفجيرة، في إطار المحافظة على الإرث الثقافي والاجتماعي الإماراتي، ونقله إلى أوساط الأجيال الشابة لتتعرف إلى أهم الابتكارات الفلكية التي أبدعها أجدادهم سابقاً.

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