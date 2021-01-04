الامارات | الشاب خالد: «مستمتع في دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد: «مستمتع في دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك المطرب العالمي فنان الراي الجزائري، الشاب خالد، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، متابعيه بصور له في بداية العام الجديد وهو يستمتع بوقته في مدينة دبي. وكان الشاب خالد قد عبّر في أكثر من لقاء عن إعجابه الكبير بمدينة دبي، قائلاً إن لديه الكثير من الذكريات الجميلة والأصدقاء، وله حنين دائم لها، ويحرص على زيارتها كل فترة. وقال في لقاء على شاشة تلفزيون دبي في سبتمبر الماضي: «زرت دبي أول مرة عندما كان مطارها صغيراً، ورأيت بعيني كيف بنيت المدينة وتوسعت لتصبح اليوم من أهم مدن العالم»، مشيراً إلى أن «دبي مدينة عربية مفتوحة على الدنيا، أجد فيها كل شيء، وأفضلها على مدينة نيويورك». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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