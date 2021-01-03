طريق عمل سلطة الحمص بالبرتقال خطوة بخطوة

مطبخ

سلطة الحمص بالبرتقال من المقبلات غير الشائعة، التي تتمتع بمذاق خاص، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، التي تساعد على عدم اكتساب وزن زائد.

وقدمت خبيرة التغذية كارين ظريفا، خلال استضافتها ببرنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي» سفرة، طريقة سهلة لتحضير سلطة الحمص بالبرتقال في المنزل.

مقادير سلطة الحمص بالبرتقال

- برتقال.

- طماطم.

- خيار.

- جرجير.

- حمص مسلوق.

- زبيب.

- جبنة قريش.

- عين جمل.

- خل بلسميك.

- ملعقة كبيرة من زيت زيتون.

- ملعقة كبيرة ليمون.

- ملح.

- فلفل.

- نعناع مجفف.

طريقة تحضير سلطة الحمص بالبرتقال

1- في البداية يجب خلط البرتقال مع الطماطم والخيار والجرجير في وعاء عميق.

2- إضافة الجبنة القريش مع الحمص مسلوق و الزبيب وعين الجمل.

3- في إناء منفصل يتم خلط ملعقة كبيرة خل بلسميك، مع ملعقة كبيرة من زيت زيتون.

4- إضافة ملعقة كبيرة ليمون مع رشة ملح وفلفل ونعناع مجفف إلى الخليط السابق، ثم وضعه فوق السلطة في الوعاء العميق تقيبلها قبل التقديم.