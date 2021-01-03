نصائح لتجنب التعرض لإلتهابات البشرة بسبب الكمامة .. «غيريها باستمرار»

صحة

مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية جراء استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، تعد الكمامة هي أحد أدوات الوقاية الأساسية، والتي يحرص الأشخاص على ارتدائها بشكل مستمر، على مدار اليوم، تجنبا من انتقال العدوى إليهم عن طريق رذاذ الآخرين عند السعال أو العطس.

الكمامة تتسبب في حدوث التهابات

ومع الارتداء الطويل للكمامة على مدار اليوم، تعاني الكثير من الفتيات والسيدات بسبب تأثيرها على بشرتهن، وهو ما تسبب لهن في حدوث العديد من التهابات البشرة، وحدوث إحمرار شديد حول الفم والأنف، وهو ما تبعه حدوث تهيجات جلدية في بعض الحالات.

وتقول سمر علي البالغى من العمر 28 عام، خلال حديثها مع «هن»، إنها أصبحت تعاني في الفترة الأخيرة من إحمرار وجهها بصورة كبيرة، مع الارتداء الطويل للكمامة على مدار ساعات اليوم، وهو ما أصبح يسبب لها الشعور بالإحراج، فأصبحت لم تتمكن من خلعها من فوق وجهها في العديد من المواقف، متابعة: «أوقات بكون في مكان مفتوح مع ناس وحابة أشيل الكمامة شوية، بس بتكسف بسبب الإحمرار اللي بقا موجود معظم الوقت في وشي، والموضوع بقا يزيد مع الوقت، لأني بلبسها كل يوم وأنا خارجة».

«وشي بقى ملتهب بشكل مستمر وبقا فيه حرقان لما باجي ألمسه، أول ما بخلع الكمامة بلاقيه وارم وملتهب بشكل صعب، وبقيت أخاف ألبس الكمامة بسبب ده، لأني في يوم لاقيت وشي بيجيب دم بسيط، وقلقت جدا من الموقف» كانت ذلك وصف ضحى عبد العزيز البالغة من العمر 26 عام لما تتعرض له بسبب ارتدائها للكمامة لفترات طويلة.

نصائح لتجنب الإصابة بالالتهابات بسبب الكمامة

ومن جانبها، قدمت الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«هن»، مجموعة من النصائح، حول تجنب حدوث تهيجات جلدية إث الارتداء الطويل للكمامة، وهي:

- اختيار أنواع جيدة من الكمامات للاستخدام.

- تغيير الكمامة بشكل مستمر.

- استخدام كريمات الترطيب.

- استخدام الصابون المخصص للبشرة الحساسة.