في عيد ميلادها .. نيللي .. الخاطبة والمراهقة والمجنونة

علاقات و مجتمع

فنانة من طراز خاص، جمعت بين الشقاوة والبهجة والجمال، تربت أجيال على أعمالها، التي تنوعت ما بين غناء وتمثيل واستعراض، فحين نذكر اسم الفنانة نيللي، سنعود بالزمن للوراء ونستعيد أعمالها التي كان يلتف حولها الكبير والصغير للاستمتاع بفن الاستعراض الذي كانت تتميز به وأدوارها الفنية التي إهتمت بشكل كبير بالمرأة سواء طفلة أو فتاة وسيدة حيث قدمت:

«المراهقة الصغيرة، «دلع البنات»، «بيت الطالبات»، «مذكرات الآنسة منال»، «عروستي»، «هيام وفارس الأحلام»، «إنها مجنونة مجنونة»، «الخاطبة»، «غابة من الرجال»، وغيرها من الأعمال التي جسدت صورة المرأة في أشكال مختلفة.

ويأتي اليوم عيد ميلاد الفنانة نيللي والتي ولدت في القاهرة من أصول أرمينية وبدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام، كما نالت جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال برامج الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال.

وبالرغم من أنها ابتعدت عن الساحة الفنية إلا أنها لا تزال عالقة في أذهان محبيها الذين تربوا على أعمالها التي جاءت بعد أن اكتشفها المخرج عاطف سالم حين طلبها لأداء أول عمل لها وهي طفلة لا تتجاوز الأربعة سنوات لأداء دور فيروز في فيلم «الحرمان» مع الفنان عماد حمدي.

شاركت بعد ذلك في 76 فيلمًا من أبرزهم «صباح الخير يا زوجتي العزيزة»، «نورا»، «هي والرجال»، «الحب سنة 70»، وغيرها من الأفلام التي كانت ذات طابع نسائي بالإضافة لعدة مسلسلات منها «امراة وثلاث وجوه»، وغيرها.

كما كانت نيللي من أوائل الفنانين الذين تحدثوا عن الخاطبة في الفوازير من خلال استعراض وظيفة رجل في كل حلقة، وبعدها تقوم الخاطبة بعرض مميزات مهنته وطبيعتها للفتاة التي تريد الزواج، وعلى الجمهور بعد ذلك أن يعرف المهنة أو الوظيفة ويحل الفزورة.