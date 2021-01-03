قانوني عن اكتفاء السيدات بالنقاب بدلا من الكمامة: هتدفع غرامة لو ملبستش

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قرارات حازمة، إتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للحد من تفشي فيروس كورونا المتسجد، على رأسها توقيع غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، على من لا يرتدي الكمامة اعتباراً من اليوم الأحد، وسط تساؤلات عن وضع المنتقبات، واكتفاء بعضهن به عن الكمامة.

«بهاء الدين»: قرار «غرامات الكمامات» يشمل الجميع من غير تفرقة

وبدوره، أوضح المستشار حمدي بهاء الدين، إن المنتقبات غير مستثنيات من القرار الحكومي، لذلك يجب عليهن الإلتزام بارتداء الكمامات، متابعا خلال حديثه لـ«الوطن»: «القرار يشمل الجميع من غير تفرقة، وطالما القرار مذكرش استثنائات معلنة يبقى لازم تلبس الكمامة».

وأضاف «بهاء الدين»، أن ذلك القرار في صالح المصريين، لإن الكمامةتعد من الإجراءات الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا، والتي يتم تصنيعها بمواصفات محددة، لمنع انتقال الفيروس التاجي، مردفا: «رغم إن النقاب بيغطي الوش، لكنه مش مصنوع من خامات تمنع مرور الفيروسات، فقرار الإلتزام بالكمامة لمصلحتهم ومصلحة الجميع».

وأشاد «بهاء الدين»، بحزم الحكومة المصرية في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وإتخاذ قرارات واضحة للسيطرة على انتشاره خلال الموجة الثانية، مطالبا المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

رئيس مجلس الوزراء يعلن تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عن بدء تفعيل الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المناطق العامة والمواصلات، بداية من الأحد 3 يناير 2021.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، تحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.