أبيضx أبيض..إطلالة درة في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعين" انتي حامل؟(صور)

لايف ستايل

خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة، والتي شاركت عدد من الصور الخاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، والتي أبهرت من خلالها متابعيها.

وظهرت الفنانة خلال الصور من داخل منزلها، مرتدية ملابس رياضية، إذ ارتدت بنطلون أبيض وسويت شيرت بنفس اللون، فضلًا عن حذاء رياضي باللون الاسود، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، بعبارات باللغة الإنجليزية، قالت خلاله، «كن فخورًا بكيفية بدأك هذا العام، المعارك الصامتة التي خاضتها ، اللحظات التي تعاملت بها مع نفسك، مسحت دموعك وربت على ظهرك، احتفل بقوتك».

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، التي تتغزل بها، وكان من أبرزها، «أحلى واحدة تلبس أبيض، جميلة أوي، جمال ودلال، كنتي ملكة بفرحك، زعلت على اللي حصلك، دائمًا جميلة ومتألقة، كتير حلوة، انتي حامل ولا ايه».

وكانت احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها، قبل شهر من رجل الاعمال هاني سعد، وأطلت بإطلالات كالاميرات، والتي أبهرت متابعيها كما اعتادت الظهور، في مدينة الجونة، بحضور عدد من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني وخارجه، بفستان زفاف من قماش الجوبير طويل بأكمام طويلة، يحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وكانت تعرضت للهجوم من الجميع بعدما ظنوا أنها الزوجة الثانية له، وهو الأمر الذي تنافى مع القانون التونسي، ما جعل الفنانة ترد على تلك الاتهامات، مؤكدةً أنها الزوجة الوحيدة له، مشيرة لكونها لم تقم بفعل مخالف للقانون ولا للشرع.

وسبق وأن تطرقت درة، من قبل خلال حوارها مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج "بحب السيما" المذاع على إذاعة ‏‏ ‏‏"ميجا ‏fm‏"، إلى الحديث عن مواصفات فتى أحلامها.