«معندهاش وعي»..مواقف أثارت بها شمس الكويتية الجدل بعد انتقادها شيرين

علاقات و مجتمع

كلمات قاسية فضلًا عن الانتقادات اللاذعة، التي وجهتها المطربة شمس الكويتية، للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أثناء استضافتها في برنامج «سندريلا»، حينما سُئلت عن رأيها فيها وفي تصريحاتها بين الحين والآخر، لتصفها الفنانة بالجهل وعدم الوعي.

أثار التعليق والتصريح الذي قالته المطربة جدلًا كبيرًا داخل الوسط الفني وخارجه، خاصةً عندما ذكرت شمس تعليق شيرين الشهير بشأن العوانس، عام 2019، الذي أثار جدلًا واسعًا آنذاك، إذ قالت، «شيرين ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس».

وليست هذة المرة الأولى التي ثير فيها الفنانة الكويتية الجدل، فقد سبق أن أصبحت حديث الكثيرين على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويُقدم هُن خلال هذة السطور المواقف التي أثارت فيها شمس الكويتية الجدل.

حكايتها مع عامل مصري

كانت قد أثارت الفنانة الكويتية قبل 3 أعوام، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما شاركت مقطع فيديو، برفقة عامل مصري يدعى أيمن، الجنايني الخاص بها وهو يزين حديقة فيلتها، إذ قالت، « إنه ليس فقط الجنايني، لكن هو بيسويلي كل شيء أريده حتى لو ما يفهم فيه».

«أنتِ فنانة محترمة وأخلاقك عالية»،كان التعليق الذي قاله العامل المصري، حينما طلبت منه الحديث عنها، لتحاوره مجددًا، قائلةً، «هذة المزايا فين العيوب»، ليرد قائلًا، ما أقدر أقول»، فهاجمته متلفظةً بالألفاظ المسيئة له،« متقدرش تقول يا كلب يا واطي».

رسائلها للسيدات بشأن الرجل: مش مصباح علاء الدين

رسائل كثيرة وجهتها الفنانة الكويتية للنساء عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الإنستجرام»، تتلخص بعدم اعتمادهن على الرجال وتحقيق ذاتهن بأنفسهن، «بدلاً من انتظار فارس أحلام ينقذك تعلمي قواعد الفروسية وكوني الفارسة لنفسك وغيري حياتك اقرأي وازدادي نضجًا وكوني فتاة يتمناها كل رجل فالواقع يختلف عن حكاية سندريلا والاميرة النائمة، الرجل ليس مصباح علاء الدين».

كليب بقميص النوم

وقبل 3 أعوام، أُثيرت حالة من الجدل والانتقادات، للفنانة الكويتية شمس، بعد ظهورها بقميص نوم، في فيديو كليب أغنيتها الجديدة حينها "ابن الـ.."، التى يحمل اسمها إحياء بلفظ غامض، وهو الأمر الذي أدخلها في موجة من السخرية والانتقادات من قبل متابعيها، فضلًا عن كلمات الأغنية التي اعتبرها البعض تحمل إيحاءات.