8 أمور تحدث لجسمك عند تناول الشاي كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن للشاي أن يصنع المعجزات لصحة جسمك، وكما له الكثير من الآثار الجانبية الإيجابية، هناك أيضا جوانب سلبية يمكن أن تحدث عن طريق شرب الكثير منه، كما ذكر موقع "eatthis".

1- سوف تفقد الوزن:

يمكن لفنجان من الشاي تقليل الرغبة الشديدة في تناول القهوة، وإذا استبدلت مشروب القهوة الممزوج بالسكر يوميًا بشرب الشاي، فيمكنك توفير 250 إلى 450 سعرة حرارية، وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت بعض الدراسات أن شرب الشاي بانتظام مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة قد يحسن فقدان الوزن، ووجدت دراسة نشرت في مجلة The Journal of Nutrition أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، تزيد من فقدان الوزن وفقدان الدهون في البطن.

2- تقليل الالتهابات:

أظهر دراسة أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات والمفيدة ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وأمراض التنكس العصبي.

3- قد تواجه الآثار السلبية للإفراط في تناول الكافيين:

كوب الشاي يحتوي فقط على حوالي 47 ملليجرام من الكافيين، إلا أن بضعة أكواب في وقت متأخر من اليوم قد تكون كافية لجعل النوم صعبًا، وتشمل الآثار الجانبية السلبية المحتملة الأخرى للكافيين في الشاي الصداع وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة القولون العصبي

4- ستشعر بطنين أقل في الأذنين:

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن بتقليل تناول الشاي والقهوة، حيث يُعتقد أن الكافيين قد يرفع ضغط الدم بدرجة كافية لإحداث إحساس مزعج بطنين في الأذنين.

5- قد يحميك من سرطان الجلد:

تشير الأبحاث إلى أن تناول الشاي الأخضر أو الأسود أو الأبيض، يوفر مجموعة من المركبات المفيدة التي قد تمنع بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الجلد غير الميلانيني.

6- يمكن أن يعطيك أسنان صفراء:

الشاي عمومًا مشروبات صحية للغاية، لكنه يشتهر بتلطيخ الأسنان، حيث يمكن للحمض الموجود في الشاي أن يمنح الأسنان لونًا مصفرًا بمرور الوقت إذا كنت تشربه يوميًا.

7- قد يكون لديك عظام أقوى:

وجدت الدراسات أن الشاي يحتوي على مجموعة قوية من العناصر الغذائية التي يمكن أن تحفز تكوين العظام وتساعد على إبطاء تكسيرها، والحماية من هشاشة العظام، والمعروفة أيضًا باسم العظام الهشة، وثبت أن الشاي الأسود والأخضر مفيد في إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الزراعة والكيمياء الغذائية، حيث كشف العلماء الخلايا المكونة للعظام المسماة بانيات العظم في مزرعة معملية لثلاث مواد كيميائية رئيسية موجودة في الشاي الأخضر ووجدوا أن إحداها، كاتشين EGC أو إيبيغالوكاتشين، تسبب في نمو عظم جديد بنسبة تصل إلى 79٪.

8- الذهاب المفرط للحمام:

يحتوي الشاي على مادة الكافيين، وهي مادة معروفة مدر للبول، مما يعني أنه كلما زادت كمية الشاي المحتوي على الكافيين الذي تشربه، زاد الإفراط في عدد مرات الذهاب إلى الحمام.