كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 10:45 مساءً - تتميز ألوان الباستيل بالنعومة والبساطة، وهو ما يجعل الكثير من الفتيات تفضلن اعتماد ملابس تحمل هذه الألوان، سواء في إطلالاتهن الصيفية أو الشتوية.

ولأن المعطف يُعد من قطع الملابس الأساسية في خزانة كل فتاة خلال فصل الشتاء، أصبح الكثير من المصممين يحرصون على تصميم معاطف شتوية بألوان الباستيل، لإطلالة أكثر نعومة وأناقة في الشتاء.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة تنسيق المعطف بألوان الباستيل مع إطلالاتك الشتوية من وحي مدونات الموضة:



طريقة تنسيق المعطف باللون الأخضر الباستيل من وحي سمر البرشا

معطف باللون الأخضر الباستيل من سمر البرشا



في إطلالة كاجوال نهارية، نسقت مدونة الموضة سمر البرشا المعطف الترنش الطويل باللون الأخضر الباستيل، مع بنطلون وإيشارب بنفس اللون، وبلوفر باللون الموف الباستيل.

واعتمدت سمر البرشا مع إطلالتها الكاجوال، حذاءاً رياضياً باللون الأبيض مع درجات ألوان الباستيل الأزرق والروز والأصفر.

تابعي المزيد : بدلات من مجموعات أزياء كروز 2021 بحسب شكل الجسم



طريقة تنسيق المعطف الوردي الباستيل من وحي لينا أسعد

تنسيق المعطف الروز الباستيل من لينا أسعد



في إطلالة أنيقة تناسب الخروجات المسائية والصباحية، نسقت مدونة الموضة المعطف الصوف الطويل، باللون الروز الباستيل، ذي الرقبة العريضة، مع بنطلون أسود وتوب باللون الأبيض.

واعتمدت لينا أسعد مع إطلالتها إيشارب باللون السيمون الباستيل مع حقيبة كتف بنفس اللون، وحذاء بوت ذي رقبة قصيرة من الجلد الأسود.

تابعي المزيد : أزياء سواريه مناسبة لسهرة رأس السنة



طريقة تنسيق المعطف الباستيل الرمادي من وحي ميلاني الترك

معطف رمادي باستيل من ميلاني الترك





إذا كنتِ ترغبين في اعتماد المعطف الصوف بدرجات ألوان الباستيل، يُمكنكِ أن تستوحي إطلالتك من مدونة الموضة ميلاني الترك، التي نسقت معطف صوف باللون الرمادي الباستيل، مع بنطلون وبلوفر قصير وقميص بنفس لون المعطف.

واعتمدت ميلاني الترك مع هذه الإطلالة حذاءاً رياضياً باللون الأبيض، مع إيشارب يجمع بين اللونين الرمادي والأبيض.

تابعي المزيد : موديلات فساتين صوف موضة شتاء 2021



طريقة تنسيق المعطف الترنش بألوان الباستيل من وحي منة السني

منة السني بمعطف باللون الوردي الباستيل



أصبحت صيحة المعطف الترنش من صيحات الموضة الرائجة بين الفتيات في الآونة الأخيرة، وإذا كنتِ ترغبين في تنسيق معطف ترنش بدرجات ألوان الباستيل في إطلالة رياضية عملية، يُمكنكِ تنسيق المعطف الترنش الطويل باللون الوردي الباستيل، من وحي مدونة الموضة منة السني، التي نسقته مع بنطلون رياضي ضيق باللون الرمادي، وسويت شيرت باللون الوردي، وحذاءاّ رياضياً باللون الأبيض.

تابعي المزيد : القلوب تزيّن إطلالاتك في العام 2021



طريقة تنسيق المعطف الباستيل مع الجينز من وحي أمية زين

تنسيق المعطف بألوان الباستيل من أمية زين



لإطلالة كاجوال نهارية، يُمكنكِ اعتماد المعطف الباستيل الصوف على طريقة مدونة الموضة أمية زين، التي نسقت معطف باللون السيمون الباستيل، مع بنطلون جينز ذي أرجل واسعة باللون الأزرق الفاتح.

ونسقت أمية زين مع إطلالتها بلوفر قصير باللون الرمادي الباستيل، مع حذاء بوت ذي رقبة قصيرة بنفس لون المعطف، وحزام من الجلد البني الداكن.

تابعي المزيد : القميص الأبيض قطعة كلاسيكية يسهل تنسيقها