موديلات الجزمات العالية آخر موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 10:45 مساءً - تعتبر الجزمات العالية من القطع التي تزين اطلالاتنا الشتوية وتمنحها مزيد من الأناقة والرقي.

"الخليج 365" تستعرض لكِ أحدث الموديلات من مجموعات شتاء 2021 لتساعدك في إختيار البوت المناسب لذوقك.



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الجزمات العالية المزينة بثنيات موضة 2021

BALMAIN



ضمن مجموعات شتاء 2021 ،هيمنت موضة الجزمات العالية المصممة على شكل ثنيات أو ما تعرف بالـ Slouchy boots ، قدمت ماركة بالمان Balmain موديل مصمم بخامة الـ PBALMAINVC اللامعه وتميز باللون الجملي الفاتح القريب للون الجلد وطوله الذي يغطي الركبه ما يجعله من القطع التي نرشحها للقصيرات.



أعجبتنا أيضًا الجزمات السوداء ذي المقدمة المدببة والكعب الرفيع من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta ويمكن تنسيقها مع مختلف الاطلالات النهارية والمسائية.







الجزمات العالية باللون الأبيض نجمة الموسم

Alexander McQueen



تأتي أحذية البوت البيضاء على أول قائمة إتجاهات شتاء 2021، الموضة التي رافقتنا من العام الماضي قدمتها دور عريقة بتصميمات منوعة تحاكي كافة الأذواق، أحببنا البوت الملاصق للساق من توقيع ألكسندر ماكوين Alexander McQueen ولكن انتبهي فهذا الستايل لا يناسب صاحبات السيقان الممتلئة.



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البوت المزين بالطبعات من مجموعات 2021

Dries Van Noten





في حال كنتِ تميلين إلى الإطلالات أحادية اللون يمكنك تزيينها بالبوت المطبع لا سيما الموديلات المغطاة بنقوشات الحيوانات، نسقي البوت الأزرق بطبعة جلد الأفعى من توقيع درايس فان نوتن Dries Van Noten مع قميص أبيض وبنطال جينز ومعطف باللون الأسود أو الأبيض لتحصلي على لوك عصري مميز خلال النهار.











البوت بألوان زاهية لإطلالة مميزة

PROENZA SCHOULER





واكبي جديد الموضة العالمية وتبني صيحة البوت المصمم بألوان زاهية شرط تنسيقه مع ألوان حيادية أو الجينز الداكن حتى لا تبالغي بإطلالتك، شاهدي الحذاء الأزرق ذي الرقبة الواسعة من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo كما سيعجبك الموديل الأصفر ذي المقدمة المربعة من توقيع ماركة بروينزا شولر Proenza Schouler.



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