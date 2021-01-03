عبايات للحوامل من سارة الودعاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 10:45 مساءً - تبحث المرأة خلال فترة الحمل عن أزياء مريحة وعملية لترتديها في إطلالاتها اليومية، ولذلك تُعد العباية خيارًا مثاليًّا؛ لكونها من القطع السهلة في ارتدائها، ويتم تنسيقها مع مختلف الأزياء، كما أنها تمنحها الراحة التي تحتاجها كل امرأة عربية، خاصةً بعد مرور الشهور الأولى من الحمل، لذا رصدنا لكِ أبرز إطلالات خبيرة التجميل السعودية، سارة الودعاني؛ لتختاري منها تصميمات تناسب ذوقك.







عبايات شتوية للحوامل

سارة الودعاني بعباية شتوية كاجول للحوامل



مع دخول فصل الشتاء لا بدَّ أن كل امرأة حامل ترغب في الظهور بإطلالة أنيقة ودافئة تواكب مظهرها، لذا اخترنا لكنّ من إنستجرام سارة الودعاني عباية بقَصَّة البليزر الرمادي المصممة بقماش ثقيل، وقد نسقتها مع حقيبة خضراء لزي بسيط وعملي، فيما أطلت بعباية سوداء من المخمل المزين في الأطراف بالأحمر، وطُرزت من الجانب بالأصفر والرمادي بطريقة عصرية لافتة.

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إطلالات عصرية بالعبايات من سارة الودعاني

تنسيق عصري للعباية من سارة الودعاني





لم تقتصر إطلالات سارة الودعاني على العبايات البسيطة والكلاسيكية فحسب؛ فهي مُحِبَّة للتجدد والعصرية، لذا تأنقت بعباية سوداء ناعمة مطرزة بالأسود مع حقيبة وحذاء باللون الأصفر المزين بفصوص سوداء وبيضاء مختلفة، وواكبت صيحة عبايات البليزر العملية بطريقة عصرية؛ حيث اعتمدتها باللون البني المخطط بدرجات البني وزُين بالأخضر الفسفوري في الأطراف، إلى جانب حزام الخصر، للمسة جريئة ومميزة.



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عبايات حوامل للمناسبات بأسلوب سارة الودعاني

عباية لامعه للمناسبات باسلوب سارة الودعاني





أضافت الودعاني عنصرًا من البهجة في طريقة تنسيقها للعبايات واختياراتها للموديلات والتصميمات المواكبة لصيحات الموضة الدارجة، وللمناسبات اختارت عباية سوداء من الساتان المزين بالفصوص السوداء اللامعة في المنتصف، وزينت مظهرها بإكسسوارات فضية، ولخيار أكثر نعومة نسقت عباية بطبقتين باللون الأسود والأبيض مصممة بأسلوب أنيق ملائم لحجم البطن البارز، مع حقيبة باللون الفوشيا للمسة مميزة.

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عبايات عملية بألوان داكنة

عباية داكنة للحوامل من سارة الودعاني



تفضِّل الكثيرات من النساء اختيار العبايات ذات الألوان الداكنة في فترة الحمل، لذا ارتدَتْ سارة الودعاني عباية من الساتان الكحلي المزين بخطوط بنية عريضة؛ لتظهرها بإطلالة في غاية الأناقة والجمال، وأكملتها بحذاء وحقيبة باللون البيج، وظهرت بعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء في الأطراف وأخرى ذهبية لامعة، لتمنحها المزيد من الأناقة والجمال.



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عبايات ناعمة وملونة للمشاوير اليومية

عباية زهرية ناعمة للمشاوير اليومية





لجأت الودعاني في فترة حملها للعبايات الخفيفة ذات التصميمات الناعمة المناسبة للمشاوير اليومية، ومنها عباية زهرية مصممة بعدة طبقات لإخفاء الحجم الزائد في البطن، وأكملتها بحجاب أبيض، وتزينت بعباية رمادية مزينة بقماش أبيض مطرز بالأخضر للمسة أنيقة، وفي الإطلالة الأخيرة تجملت بعباية بنية مصممة بقَصَّة البليزر، ومزينة بمطاط في الأكمام لأناقة مميزة.

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