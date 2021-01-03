مايا مرسي تشيد بـ«معهد البحوث الجنائية والتدريب»: تدعم حقوق المرأة وذوي الهمم

علاقات و مجتمع

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بحضور افتتاح مبنى «معهد البحوث الجنائية والتدريب» بالنيابة العامة بمدينة الشروق، بعد تطوير بنيته الأساسية وزيادة قاعات المحاضرات والبحث فيه، بحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام وحضور، والمستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة نقض، والمستشار فتحي المصري نائب رئيس المحكمة.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تم دعم المبنى بكافة وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة، وتشغيل ثلاثة مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة بالأقصر وطنطا ومصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والتي خُصّصت لتقديم خدماتها إلى المواطنين خاصة الخدمات التي تدعم حقوق المرأة».

وأضافت: « تم تخصيص مكاتب مستقلة لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة توفيرًا لكافة سُبل الراحة لهم، وقد سبق أن أذن السيد المستشار النائب العام، بتشغيل مكتب رقمي لخدمات نيابة الأسرة بمحافظة الإسكندرية وأمر إدارة النيابات بإنشاء مكاتب مماثلة على مستوى الجمهورية».

يشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أعلنت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة «dmc»، عن إعجابها بالقضايا المجتمعية التي يناقشها فيلم "حظر تجول" للمخرج والمؤلف أمير رمسيس ومن بطولة إلهام شاهين.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن إلهام شاهين كانت رائعة للغاية، مضيفةً: «فتحت القضية بمشرط جراح ماهر، وأتذكر كل لقطة لإلهام شاهين فقد جعلتنا نضحك، ونبكي، كان فيلمًا رائعًا وناقش قضية مهمة للغاية وهي زنا المحارم، ونعمل على إصدار قانون بخصوص هذا الأمر لتغليظ العقوبة».

وأضافت مرسي: "إلهام شاهين أبهرتنا، وكل فيلم لها يناقش قضية مهمة، فمثلًا طلبنا من وزير الشباب والرياضة تخصيص يوم للسيدات بسبب فيلمها يوم للستات، فالسينما مسؤولية وعلى الفنان أن يلعب دوره، لأنه مؤثر أكثر مليون مرة من القانون والإعلانات وحديثنا كمسؤولين، وقد يغير الفيلم حال المجتمع إلى الأحسن والأسوأ".