ترك آل شيخ يبحث عن مريم النجدي..مطربة وعازفة كفيفة: وصلوني بيها

علاقات و مجتمع

ثقتها بنفسها، وتمكنها في العزف وصوتها العذب، جعل المطربة الشابة مريم النجدي تضع قدميها على بداية الطريق، فكانت الخطوة الأهم في حياتها وقوفها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوطنى السابع للشباب، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي تشارك في أوبريت غنائي مميز بعنوان "تحيا مصر" بصحبة الفنان الشاب محمد الشرنوبي.

مريم التي تغلبت على اعاقتها البصرية، لم تقف أمامها ونظرت لنعمة الله عليها، الذي انعم عليها بها من خلال صوت مميز يخطف الأذن، وعزف تمرست فيه، تخطف كل من يقع عليه نحوها.

وخلال الساعات الماضية، شارك ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بمقطوعة عزف للفنانة الصاعدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، معلقا: الله ... ابي طريقه اوصل لها لوسمحتوا.

وعلى الفور باتت التغريدة تتداول حتى وصلت للفتاة التي لم تتوقعها على الإطلاق.

مفاجأة كبيرة ولسة متواصلناش

هكذا أعربت مريم النجدي، عن شعورها فور رؤية تغريدة رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة أنها شعرت بالمفاجأة فور رؤيتها، لان الأمر غير متوقع: رديت على التويتر على طول وكتبتله أننا هنتواصل، نمت وصحيت لاقيت الناس بترد وتبعتلي.

وتابعت الفتاة خلال حديثها لـ "هن": احنا لسة متواصلناش، لكن اللي حصل بسطني جدا، لاني مكنتش اتخيله.

وعن طموحاتها القادمة، أشارت مريم النجدي أنها تحلم بالشهرة والغناء الهادف الذي يحمل رسائل ومعاني، كما أنها تحلم بمشاركة الفنان تامر حسني الغناء.