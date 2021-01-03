5 علامات تحذيرية تشير إلى وجود حصوات بالكلى.. متى تكون في خطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة، ولعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بها من النساء، وفق ما أورد موقع "برايد سايد" الأمريكي.

وفي التقرير نستعرض لكم، 5 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بحصوات الكلى حتى تُسرع في العلاج تجنبا لحدوث مضاعفات، وهي كالتالي:

1- ألم حاد:

يمكنك الشعور بألم شديد في البطن أو الظهر أو الفخذ، ويحدث هذا عندما تبدأ الحصاة في التحرك وتعلق في الحالب الضيق، ما يخلق ضغطًا في الكلى، وعندما تتحرك الحصوة، يمكن أن ينتقل الألم من الظهر إلى الفخذ.

2- التغيرات في التبول:

هناك عدة تغيرات تحدث في البول بسبب حصوات الكلى كالتالي:

تحدث الرغبة المستمرة والمتكررة للتبول عندما تبدأ الحصاة في التحرك وتصل إلى المثانة، ويمكن أن يسبب هذا أيضًا ألمًا وحرقًا أثناء التبول.

قد تنخفض كمية البول، وهو ما يرتبط بالحصوات العالقة في الحالب، حتى أنه يمكن أن يوقف تدفق البول تمامًا.

قد يظهر الدم في البول بسبب وجود حصوات في المسالك البولية، وتشير الرائحة الكريهة إلى وجود عدوى في كليتيك، والتي يمكن أن تسبب أيضًا غشاوة في البول.

3- القشعريرة والحمى:

يمكن أن تعني الإصابة بارتفاع في درجة الحرارة وجود عدوى في المسالك البولية أو الكلى، وهذا يمكن أن يسبب مضاعفات مع مرض حصوات الكلى.

4- الغثيان:

عادة ما يكون الغثيان مصحوبًا بالقيء، هذا يرجع إلى حقيقة أن الكلى والجهاز الهضمي لديهما اتصال مشترك بالأعصاب، ويمكن أن تكون هذه الأعراض أيضًا نتيجة لألم شديد.

5- الشعور بالضعف الشديد أو التعب:

تنخفض وظيفة الكلى إذا كان لديك حصوات، لهذا السبب، يمكن أن يحدث تراكم للسموم في الجسم، و يمكن أن تؤثر على الطريقة التي تشعر بها، لذا قد تشعر بالتعب أكثر من المعتاد وتعاني من ألم شديد، مما قد يجعلك أضعف.

لذا فأنت في خطر إذا:

- لم تشرب كمية كافية من الماء.

- لديك أقارب يعانون من حصوات الكلى.

- تناولت الكثير من السكر والصوديوم والبروتين.

- تناولت المزيد من مكملات فيتامين د والكالسيوم.

- الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون للإصابة بحصوات الكلى.